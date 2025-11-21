Зеленский прокомментировал встречу с парламентской фракцией «Слуга народа»

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с парламентской фракцией «Слуга народа». Глава государства сделал ряд заявлений.

Было сказано: «Были разные вопросы, были и чувствительные вопросы. Но договоренность, она очевидна: каждый должен работать на Украину, и так будет. Парламент военного времени должен быть дееспособным парламентом. И я благодарю каждого, кто помогает эту дееспособность обеспечивать. И будут решения, которые помогут этому».

Добавляется: «Задача №1 для всех – конструктивный дипломатический процесс с США и всеми партнерами. Обязательная, стабильная поддержка для нашей армии и для всех наших запланированных оборонительных операций и дипстрайков. Дипломатия и оборона одинаково защищают достоинство нашего государства. Достоинство нашего народа».

Резюмируется, что участники встречи по ее результатам, среди прочего, сообщили, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак пока остается на своей должности.

