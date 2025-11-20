Назван неочевидный вред сладкой газировки

Эксперты из когортного проекта Марбург–Мюнстер поведали о неочевидном вреде сладкой газировки. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что была выявлена статистическая связь между ее употреблением и депрессивным расстройством, а ключевым промежуточным звеном может быть изменение микробиома кишечника – сложной микробной экосистемы, влияющей на работу мозга через ось кишечник-мозг.

Проведенное исследование базируется на данных 932 участников – 405 пациентов с клинической депрессией и 527 здоровых людей. Добровольцы заполняли опросники о пищевых привычках, оценивали симптомы депрессии, а часть из них предоставила образцы кала для анализа микробного состава методом секвенирования.

Оказалось, что повышенное потребление газировки связано с более высокой вероятностью диагноза депрессии и более тяжелыми симптомами, прежде всего у женщин. У мужчин подобной зависимости выявлено не было.

В то же время, по словам ученых, при анализе микробиома исследователи обнаружили, что у женщин, регулярно употреблявших сладкие напитки, повышено содержание бактерии рода Eggerthella, ранее связанной с депрессивными состояниями. Также было выявлено уменьшение общего микробного разнообразия – признака менее стабильной кишечной среды.

При этом медиационный анализ показал, что Eggerthella объясняет небольшую, но статистически значимую часть эффекта – около 3,8% связи между сладкими напитками и диагнозом депрессии и около 5% связи с тяжестью симптомов.

Указывается, что такие результаты свидетельствуют об одной из возможных биологических цепочек влияния питания на психическое здоровье. Впрочем, исследование носит наблюдательный характер и не может доказать причинно-следственную связь.

Специалисты, не участвовавшие в проекте, говорят, что люди с депрессией могут просто чаще употреблять сладкие напитки из-за эмоционального переедания, а эффекты микробиома в работе невелики и требуют подтверждения более крупными и независимыми исследованиями.

