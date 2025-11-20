Американцы рассказали о курении кое-что жуткое

Эксперты из Центра профилактики сердечнососудистых заболеваний университета Джонса Хопкинса в США поведали о курении кое-что жуткое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что даже низкоинтенсивное курение классических сигарет (от двух до пяти штук в день) значительно повышает риск инфаркта миокарда, сердечной недостаточности и преждевременной смерти.

В ходе опыта специалисты оценили данные о состоянии здоровья более чем 300 тысяч участников 22 проспективных исследований.

Оказалось, что даже редкое курение было ассоциировано с повышением риска сердечной недостаточности на 50%. Вероятность смерти от всех причин у таких курильщиков возрастала на 60% по сравнению с участниками без этой привычки.

Добавляется при этом, что самое значимое снижение рисков наблюдалось в первые десять лет после отказа от сигарет. Но и даже спустя тридцать лет у бывших курильщиков вероятность возникновения проблем со здоровьем оставалась повышенной.

Сообщается, что сокращение числа выкуриваемых сигарет не является эффективной стратегией снижения сердечнососудистых рисков. Наиболее значимый и устойчивый защитный эффект обеспечивает полный отказ от табачной продукции.

Ранее были названы привычки, которые приводят к депрессии.