Британцы выяснили, когда люди начали целоваться

Эксперты из Оксфордского университета в Великобритании узнали, когда люди начали целоваться. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ученые реконструировали эволюционную историю поцелуев на основе данных о разных видах приматов, и установили, что они представляют собой древнее поведенческое свойство человекообразных обезьян, возникшее у общего предка этой группы примерно 16,9-21,5 миллионов лет назад.

Добавляется, что такая форма поведения сохранялась на протяжении эволюции и до сих пор встречается у большинства крупных приматов.

Сперва исследователи уточнили определение поцелуя. Некоторые формы контакта у животных могут выглядеть похоже, поэтому важно было определить универсальные критерии. Британцы определили поцелуй как неагрессивный контакт рот-в-рот, не связанный с передачей пищи.

Специалисты собрали сведения о том, какие современные виды приматов демонстрируют такое поведение. В выборку вошли человекообразные обезьяны (шимпанзе, бонобо и орангутаны), и у всех наблюдались поцелуи.

После этого они применили филогенетический анализ, рассматривая поцелуи как эволюционный признак и сопоставляя его с генеалогическим древом приматов. Используя байесовское моделирование и миллионы симуляций, ученые оценили вероятность того, что различные предки приматов также практиковали поцелуи.

Говорится, что интеграция методов биологии и анализа поведения позволяет делать выводы о признаках, которые не оставляют ископаемых следов, таких как поцелуи.

Было установлено, что неандертальцы тоже целовались. Этому соответствуют данные о передаче микробов через слюну и факты межвидового скрещивания между неандертальцами и древними людьми.

