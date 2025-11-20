Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал потешное заявление. Произошло это во время согласования должностей новых руководителей районных исполкомов.

Политик сказал о коррупции: «Мы десятилетия боремся с этой заразой. У нас тоже этого хватает. В любой стране этого хватает. Но никто меня не упрекнет, что я поощрял каких-то там жуликов, которые бы мне носили в том числе взятки».

При этом глава государства добавил, что следует уходить от необоснованного посредничества в торговле и госзакупках: «Упаси вас Господь от этого посредничества. Мы ликвидируем всякое посредничество. И заниматься посредничеством будет катастрофой. Потому что пересажали половину руководителей: как посредник, так взятки. Вот последнее донесение прочитал. Жутко читать».

