ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Буданов сказал, когда может начаться война России против стран Европы

Буданов сказал, когда может начаться война России против стран Европы

Александр Панько
20.11.25 16:38
100
Буданов сказал, когда может начаться война России против стран Европы

В Европе раньше не готовились к войне на европейском континенте. А сейчас сокращают сроки, в соответствии с которыми надо быть готовыми к такой войне.

В то же время Россия уже давно спланировала соответствующие боевые действия, но это станет возможным только после войны против Украины. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал в интервью 24 Каналу.

Глава ГУР считает, что Россия на ближайший период имеет целью добиться уменьшения поддержки Украины от стран Запада. Речь идет об атаках в странах Европы, отправке дронов.

«Главная задача — это напугать общество в этих странах: мы не можем достичь того результата, которого хотим, действуя через политиков, по ряду причин. Тогда поработаем сейчас через общество, чтобы они были запуганы и сами выходили с антивоенными демонстрациями, выражали антивоенные позиции. Они будут автоматически толкать к уменьшению эскалации с РФ. А путь к этому — это уменьшение помощи Украине и вооружение самих себя. Пусть защищают сами себя», — сказал Буданов.

Он считает, что если из-за российского давления позиции в Европе будут прогибаться, то это давление будет продолжаться.

При этом он отметил, что Европа серьезно не готовилась к войне на европейской территории.

«Россия готовилась, а Европа — нет. Вот все сейчас столкнулись с реалиями, которые просто не сейчас появились — они просто проявились для всех», — добавил Буданов.

По его словам, РФ в своих целях применяет искаженные заявления, когда говорит, что якобы Европа готовится к войне, поскольку страны увеличивают оборонные бюджеты. Также Россия хочет найти оправдание для собственных будущих, уже спланированных действий.

«И этим они пользуются. Так смотрите: у нас же нет другого шанса... проклятая Европа готовится всех нас уничтожить и захватить. Поэтому мы должны ударить первыми», — пояснил глава разведки тактику Москвы.

Он уточнил, что РФ все подводит к стандартной риторике об угрозе: «Чтобы угроза нас не убила, не разрушила — мы должны ударить первыми».

Буданов считает, что в РФ спланировали конфликт и готовятся к боевым действиям против Европы. В то же время он убежден, что до завершения войны против Украины Россия не пойдет войной на другие европейские страны.

Руководитель ГУР ответил на вопрос о том, сколько у Европы есть лет, чтобы подготовиться к войне.

«По планам — до 2030 года, но сроки они сейчас уменьшают, сокращают», — сообщил Буданов.

По его мнению, гипотетически, с точки зрения РФ, после завершения войны против Украины будет большой человеческий потенциал с опытом ведения боев.

«Люди с реальным боевым опытом. Первое, их надо где-то держать, где-то применять... Иначе начинается проблема внутренней стабильности, потому что это только рост криминала, и ничего другого дать не может. Второе — этот потенциал надо как-то сохранить и успеть применить до того времени, как по чисто физиологическим причинам, они его не потеряют», — сказал Буданов.

Он считает, что для применения людей с боевым опытом время будет ограничено. По его мнению, через 5 лет с этого контингента уже ничего нельзя будет взять.

Напомним, Буданов озвучил прогноз по окончанию войны.

