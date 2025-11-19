Ученые заявили, что из-за людей смещается ось Земли

Международная группа экспертов сделала весьма сенсационное заявление. По их словам, чрезмерная откачка грунтовых вод способствует смещению оси Земли.

Специалисты уверяют, что с 1993-го по 2010-й год из нашей планеты было извлечено около 2150 гигатонн воды, большая часть которой после этого оказалась в океанах.

Говорится, что привело к подъему уровня воды на шесть миллиметров, что соответствует смещению планетной оси примерно на 86,5 сантиметра.

Ученые отметили, что такой механизм объясняется принципом сохранения момента импульса: перераспределение массы на планете может изменять характер ее вращения.

До этого смещение оси связывали в основном с таянием ледников, теперь же исследователи акцентируют внимание и на движение грунтовых вод.

