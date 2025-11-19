Американцы рассказали, как быстро снизить кровяное давление без лекарств

Эксперты из Орегонского института гигиены труда в США поведали, как снизить кровяное давление без лекарств всего за две недели. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что этому поможет обычная привычка ежедневно ложиться спать в одно и то же, а такой эффект проявляется независимо от приема лекарств от гипертонии.

В опыте участвовали 11 взрослых людей среднего возраста с гипертонией.

Сперва специалисты наблюдали за привычным режимом сна подопытных в течение недели. После этого их попросили выбрать точное время отхода ко сну и придерживаться такого графика в течение двух недель, избегая дневного сна.

Говорится, что количество часов, проведенных во сне, не фиксировалось.

Ученые рассказали, что время отхода ко сну добровольцев, которое изначально варьировалось от ночи к ночи в среднем на тридцать минут, сократилось до семи минут.

Сообщается, что подобная стабильность положительно сказалась на состоянии сердечнососудистой системы, а суточное артериальное давление снизилось на 4 мм рт. ст. по систолическому показателю и на 3 мм рт. ст. по диастолическому.

Информируется, что данный эффект был сопоставим с результатами регулярных физических упражнений или сокращения доли соли в рационе.

Сказано, что в основе улучшения состояния здоровья может лежать нормализация циркадных ритмов, то есть естественных суточных колебаний активности организма.

Резюмируется: «Такие цифры могут показаться незначительными, но снижение артериального давления на 5 мм рт. ст. в ночное время может уменьшить риск развития сердечнососудистых заболеваний более чем на 10%».

