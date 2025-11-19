Жуткое ДТП в Киевской области привело к гибели двух людей

На автодороге Киев-Харьков возле села Богдановка в Киевской области произошло жуткое ДТП. О нем поведала местная полиция.

Сообщается о том, что 37-летний иностранец, управляя автомобилем BMW X5, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на колесоотбойник, в результате чего транспортное средство несколько раз перевернулось.

Увы, в результате аварии водитель и 27-летний пассажир погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка, 20-летняя женщина с телесными повреждениями была госпитализирована.

Добавляется, что по факту инцидента начато досудебное расследование.

