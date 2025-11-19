Украинские дроны остановили один из крупнейших российских НПЗ до конца месяца, — Reuters

Рязанский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти», один из крупнейших в России, приостановил переработку сырой нефти после атаки украинского дрона 15 ноября, пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Ожидается, что завод будет простаивать до конца месяца. До 1 декабря загрузка нефтепродуктов не планируется», — говорят источники издания.

Пожар в результате дроновой атаки заставил Рязанский нефтеперерабатывающий завод остановить свой основной агрегат переработки сырой нефти, годовая мощность которого составляет более 8 миллионов метрических тонн, что составляет 48% от общей мощности завода.

Отдельный агрегат переработки сырой нефти был остановлен в результате атаки беспилотника 24 октября, что привело к потере 26% мощностей нефтеперерабатывающего завода.

Ремонт этого агрегата еще не завершен, а остальные агрегаты завода также простаивают, сообщили источники, хотя непонятно, произошло ли это также из-за атаки.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод приостановил продажу нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарной бирже с 15 ноября, свидетельствуют данные биржи.

Отраслевые источники сообщили, что в 2024 году нефтеперерабатывающий завод переработал 13,1 миллиона тонн сырой нефти, что составляет 4,9% от общего объема переработки России, и произвел 2,2 миллиона тонн бензина, 3,4 миллиона тонн дизельного топлива и 4,3 миллиона тонн мазута.

Украина усилила атаки дронов в глубину России, стремясь вывести из строя нефтеперерабатывающие заводы, склады и трубопроводы. Украинские дроны нанесли удары по меньшей мере по 17 крупным нефтеперерабатывающим заводам в этом году.

Однако переработка нефти в России в этом году упала лишь на 3%, поскольку НПЗ предотвратили резкое падение производства топлива, используя резервные мощности для компенсации убытков от ударов.

Напомним, украинские дроны парализовали 38% российских НПЗ.