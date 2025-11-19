Стало известно, как будут отключать электричество в Украине 19 ноября

В среду, 19 ноября, в Украине снова будут отключать электричество. Об этом информирует «Укрэнерго».

Сообщается следующее: «Время и объем применения ограничений будут такими: графики почасовых отключений – с 00-00 до 23-59 – от одной до четырех очередей (с максимальным объемом ограничений в вечерние часы)».

Добавляется, что, соответственно с 00-00 до 23-59 будут действовать графики ограничений мощности для промышленных потребителей.

Напомним, что одна очередь составляет четыре часа.

Ранее Зеленский заявил о создании «энергетической коалиции».