Зеленский анонсировал встречу с Эрдоганом

Во время визита в Турцию, который пройдут в среду, 19 ноября, президент Украины Владимир Зеленский встретится с местным лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом он информировал во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Украинский лидер сказал: «Завтра у меня встреча с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом прежде всего».

Добавляется: «Мы будем говорить с ним о максимальных возможностях: как сделать так, чтобы Украина получила справедливый мир. Думаю, что это будет достаточно предметная беседа».

Ранее мы писали, что Эрдоган не верит, что в Украине скоро наступит мир.