Японцы поведали о небывалой пользе экзотической специи

Эксперты из Осакского университета в Японии рассказали о небывалой пользе черного тмина. Появились данные их отчета.

В нем сказана о том, что эта экзотическая специя эффективно борется с ожирением и снижает плохой холестерин.

Были проведены клеточные опыты и клиническое испытание на людях.

В течении восьми недель подопытные ежедневно принимали по пять граммов порошка семян черного тмина.

В конце эксперимента у добровольцев существенно снизились уровни триглицеридов, общего холестерина и плохого холестерина, а хороший заметно вырос.

Ученые говорят, что такие изменения липидного профиля связаны со снижением риска сердечнососудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Кроме этого, желая узнать, как действует специя на клеточном уровне, японцы изучили действие экстракта на жировые клетки. Выяснилос, что он подавляет адипогенез (процесс формирования и созревания адипоцитов), блокируя накопление жировых капель и дифференцировку предшественников жировой ткани.

Говорится: «Черный тмин может служить функциональным продуктом для профилактики ожирения и заболеваний обмена веществ».

Добавляется, что крайне важно, что снижение липидов в крови было доказано в реальном клиническом исследовании, а не только в моделях.

Теперь исследователи хотят расширить работу и провести длительные и крупные испытания, чтобы оценить влияние черного тмина на инсулинорезистентность при диабете и воспалительные маркеры.

