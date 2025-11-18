В мире фиксируется глобальная проблема с работой сайтов и сервисов – названа причина

Днем во вторник, 18 ноября, во всем мире фиксируется глобальная проблема с работой сайтов и сервисов. Причиной этого стал технический сбой в работе Cloudflare.

В компании говорят: «Cloudflare знает о проблеме, которая влияет на многих клиентов, и исследует ее: многочисленные ошибки 500, а также сбои в информационной панели Cloudflare и API».

Добавляется, что сейчас эксперты работают над решением проблемы.

Справка :

Cloudflare – крупнейшая компания-посредник, предоставляющая услуги сети доставки контента и облачной безопасности.

