В «Укрэнерго» допустили положительные изменения в графиках

Графики почасовых отключений в Украине могут меняться не только в сторону усиления, но и в положительную сторону, в зависимости от темпов восстановления энергоинфраструктуры. Об этом заявил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко в интервью РБК-Украина.

По его словам, энергетики постоянно работают над ремонтом и восстановлением поврежденных объектов, поэтому улучшение ситуации в ближайшее время вполне возможно.

«Изменения могут происходить и в положительную сторону. Все работают над восстановлением энергообъектов. Есть только вопрос времени», — отметил Зайченко.

Относительно прогнозов о возможности действия графиков отключений в течение всей зимы, глава «Укрэнерго» признал, что такой сценарий остается реальным из-за продолжающейся войны. В то же время он отметил, что энергетики прилагают максимум усилий, чтобы минимизировать ограничения.

«Потенциально — это возможно. Война не закончена. Могу только заверить, что мы как оператор системы передачи, вместе с владельцами объектов генерации — делаем все возможное для того, чтобы отключения были минимизированы или отменены», — добавил Зайченко.

Напомним, в «Укрэнерго» объяснили, почему в ряде областей не выключают свет.