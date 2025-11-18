Американцы рассказали, как снизить частоту мигреней

Эксперты из Американского университета в США поведали, как снизить частоту мигреней. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что этому способствует снижение потребления глутамата.
Поясняется, что глутамат представляет собой распространенный компонент усилителей вкуса и возбуждающий нейромедиатор. В нашу еду он попадает из переработанных продуктов, а также из натуральных источников – томатов и грибов.
Добавляется, что так как в нервной системе глутамат участвует в передаче болевых сигналов, его избыток рассматривают как возможный фактор усиления чувствительности мозга.
В проведенном опыте участвовали ветераны Войны в Персидском заливе (1990-1991-е годы), которые чаще других страдали от мигрени.
Их первое МРТ продемонстрировало увеличение толщины правой зрительной коры, то есть области, связанной с обработкой визуальной информации и участвующей в формировании мигрени.
Указывается, что на втором этапе добровольцы перешли на диету с низким содержанием глутамата. Через месяц повторное сканирование выявило уменьшение толщины зрительной коры, а частота приступов резко снизилась: если до начала диеты мигрени отмечались у более чем половины участников, то спустя месяц уже у 20%.
При этом уменьшались хронические боли, усталость, нарушения настроения и когнитивные трудности.
Ученые сообщают, что избыток глутамата может запускать нейровоспаление, окислительный стресс и чрезмерное возбуждение нейронов, что поддерживает длительные симптомы.
Отмечается, что подобная диета полезна всем людям, страдающим от мигрени, в особенности от мигрени с аурой.
В данный момент проводятся дальнейшие исследования, которые должны уточнить механизмы действия диеты и роль гематоэнцефалического барьера при повышении чувствительности к глутамату.
