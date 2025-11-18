Американцы рассказали, как снизить частоту мигреней

Эксперты из Американского университета в США поведали, как снизить частоту мигреней. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что этому способствует снижение потребления глутамата.

Поясняется, что глутамат представляет собой распространенный компонент усилителей вкуса и возбуждающий нейромедиатор. В нашу еду он попадает из переработанных продуктов, а также из натуральных источников – томатов и грибов.

Добавляется, что так как в нервной системе глутамат участвует в передаче болевых сигналов, его избыток рассматривают как возможный фактор усиления чувствительности мозга.

В проведенном опыте участвовали ветераны Войны в Персидском заливе (1990-1991-е годы), которые чаще других страдали от мигрени.

Их первое МРТ продемонстрировало увеличение толщины правой зрительной коры, то есть области, связанной с обработкой визуальной информации и участвующей в формировании мигрени.

Указывается, что на втором этапе добровольцы перешли на диету с низким содержанием глутамата. Через месяц повторное сканирование выявило уменьшение толщины зрительной коры, а частота приступов резко снизилась: если до начала диеты мигрени отмечались у более чем половины участников, то спустя месяц уже у 20%.

При этом уменьшались хронические боли, усталость, нарушения настроения и когнитивные трудности.

Ученые сообщают, что избыток глутамата может запускать нейровоспаление, окислительный стресс и чрезмерное возбуждение нейронов, что поддерживает длительные симптомы.

Отмечается, что подобная диета полезна всем людям, страдающим от мигрени, в особенности от мигрени с аурой.

В данный момент проводятся дальнейшие исследования, которые должны уточнить механизмы действия диеты и роль гематоэнцефалического барьера при повышении чувствительности к глутамату.

