Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Спрос на китайские электромобили в Украине вырос на 414% в год, — исследование

Спрос на китайские электромобили в Украине вырос на 414% в год, — исследование

Автор: «Фраза»
17.11.25 18:43
177
Спрос на китайские электромобили в Украине вырос на 414% в год, — исследование

В Украине стремительно растет интерес к электротранспорту. По данным исследования онлайн-рынка электромобилей, за последний год спрос на электрокары китайского производства увеличился на 414%, что составляет 19% всего спроса на электроавтомобили. Следовательно, украинцы с октября 2024 по сентябрь 2025 года искали китайские электромобили в интернете 136,4 тысячи раз. Всего интересовались электромобилями в украинском интернете – 6,5 млн. раз за аналогичный период времени. Для сравнения во время топливного кризиса во ІІ квартале 2022 года украинцы искали в интернете электрокары 1,6 млн раз.

Аналитики отмечают, что именно китайские бренды сегодня становятся главными драйверами рынка, опережая даже европейские и американские модели. В то же время Tesla остается узнаваемым брендом, удерживая первое место по количеству поисков – 2,7 млн в год. В целом, за период октябрь 2024 – сентябрь 2025 количество онлайн-запросов, связанных с электромобилями, выросло почти на 19% по сравнению с предыдущим годом. В месяц украинцы осуществляют в среднем более 700 тысяч поисков, связанных с выбором электрокаров.

Таким образом рынок электромобилей переходит в фазу устойчивого развития, где электротранспорт перестает быть нишевым сегментом и постепенно становится частью массового автопарка Украины.

По результатам анализа поисковых запросов наибольший интерес к электромобилям наблюдается в Киеве – почти 194 тыс. запросов, что составляет около 46% от общего объема. Это связано с высокой концентрацией потенциальных покупателей, активным развитием зарядной инфраструктуры и наличием официальных дилерских центров.

Одесса и Львов показывают результаты 56 тыс. и 52 тыс. запросов соответственно, удерживая второе и третье места, что свидетельствует об интересе электрокаров в крупных городах.

На другие города Украины приходится более 112 тыс. запросов или примерно четверть общего спроса, что свидетельствует о постепенном увеличении интереса в небольших городах, что свидетельствует о развитии инфраструктуры для электрокаров.

Аналитики добавляют, что ввиду тенденций 2024-2025 годов потребность в электрокарах продолжит расти. Китайские производители укрепляют позиции благодаря сочетанию низкой стоимости и современных технологий, а упрощенная растаможка делает приобретение электромобилей еще более привлекательными. В то же время европейские бренды проигрывают конкурентам по легкости обслуживания, поэтому основным двигателем рынка остаются недорогие модели из Китая и США.

Тэги:

Комментарии

Статьи

17.11.25 14:00

Кравчук, Притула, Чмут: как будет выглядеть список «Блока Зеленского» на следующих парламентских выборах

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?
06.11.25 20:21

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
17.11.25 16:54

Зеленский во Франции заключит «историческую сделку», — Reuters

17.11.25 16:20

Шотландцы назвали неочевидный фактор риска гипертонии

17.11.25 16:16

Радиостанция Судного дня заинтриговала новыми сообщениями

17.11.25 15:34

Мирные усилия Трампа в Украине постоянно терпят неудачи, однако есть выход, — The Atlantic

17.11.25 15:31

Обнаружено новое страшное последствие коронавируса

17.11.25 15:21

Том Круз: легендарный американский актер таки получил «Оскар»

17.11.25 15:03

Стало известно, как пить кофе с максимальной пользой

17.11.25 14:32

Миссия МВФ начaла работу в Украине

17.11.25 14:04

На Прикарпатье произошло кровавое ДТП с рейсовым автобусом

17.11.25 16:54

Зеленский во Франции заключит «историческую сделку», — Reuters

17.11.25 14:32

Миссия МВФ начaла работу в Украине

17.11.25 11:43

Сегодня Киев может быть без света до 5 часов за раз

17.11.25 09:16

В «Укрэнерго» определили графики на 17 ноября

14.11.25 18:18

Bitcoin упал в цене до минимума за полгода

14.11.25 10:52

Количество жертв массированного удара по Киеву возросло до 4

14.11.25 10:23

Зеленский назвал два способа заставить Россию закончить войну

14.11.25 09:45

«Укрэнерго» озвучило объемы отключений в пятницу

13.11.25 15:27

В «Укрэнерго» назвали сроки улучшения ситуации со светом

13.11.25 12:22

Мирные переговоры с Россией прекращены, — замглавы МИД

12.11.25 09:19

Герман Галущенко отстранен от должности министра юстиции

12.11.25 13:45

Нидерландцы дали важный совет любителям бега

13.11.25 13:04

В Венгрии сделали очередное злое заявление по поводу Украины

11.11.25 10:21

Во львовском лицее отравились дети

13.11.25 09:17

Министр энергетики Светлана Гринчук подала в отставку

12.11.25 14:15

Криштиану Роналду рассказал, когда повесит бутсы на гвоздь

12.11.25 09:36

Армия РФ, вероятно, захватит Покровск и Мирноград, но цена будет очень высокой, — ISW

11.11.25 16:30

Японцы дали интересный совет женщинам

11.11.25 16:43

Названы привычки, которые приводят к депрессии

12.11.25 15:10

Озвучена текущая ситуация с коронавирусом и гриппом в Украине

Фото и Видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
fraza.com
Новости блогосферы
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди