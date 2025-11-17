Обнаружено новое страшное последствие коронавируса

Международная группа экспертов выявила новое страшное последствие коронавируса. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что у людей с постковидным синдромом в крови обнаружены аномальные липкие микротромбы, связанные с хронической усталостью, нарушениями внимания и проблемами с дыханием.

По словам специалистов, данные микротромбы образуют плотные комплексы с NET-структурами, то есть сетями из ДНК и ферментов, которые иммунные клетки выбрасывают для захвата патогенов.

Добавляется, что у людей с постковидом такие комплексы встречаются почти в двадцать раз чаще, чем у здоровых людей.

Оказалось при этом, что микротромбы у таких пациентов крупнее, плотнее и хуже поддаются расщеплению. Увы, это может нарушать кровоток в мельчайших сосудах и поддерживать длительное воспаление в организме. Подобные процессы также могут лежать в основе стойких когнитивных и физических симптомов постковидного синдрома.

Ученые рассказали, что разница между образцами крови оказалась настолько выраженной, что алгоритм искусственного интеллекта смог с точностью 91% отличить пациентов с постковидом по одному виду микротромбов.

Резюмируется, что сочетание микротромбов и NET-структур может стать первым объективным биомаркером постковидного синдрома и помочь в разработке новых методов диагностики и лечения.

