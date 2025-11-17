Все разделы

Новости > Мирные усилия Трампа в Украине постоянно терпят неудачи, однако есть выход, — The Atlantic

Мирные усилия Трампа в Украине постоянно терпят неудачи, однако есть выход, — The Atlantic

Александр Панько
17.11.25 15:34
139
Мирные усилия Трампа в Украине постоянно терпят неудачи, однако есть выход, — The Atlantic

Президент США Дональд Трамп разочарован тем, что ему не удалось завершить войну между Россией и Украиной. Он считал, что сможет заключить соглашение благодаря простой трансакции, которая признает территориальные достижения РФ и удовлетворит экономические интересы страны-агрессора.

Однако, как пишет The Atlantic, Трамп не понимал, насколько сильно российский диктатор Владимир Путин предан желанию уничтожить независимую Украину и насколько сложно будет заставить его согласиться на что-то меньшее.

В издании напомнили, что недавно американский лидер пытался изменить тактику. В частности он сказал Путину, что может передать Украине ракеты большой дальности «Томагавк», а также заставил президента Украины Владимира Зеленского уступить территорию, однако обе попытки были тщетными. Также Трамп отменил запланированный саммит с президентом РФ, подчеркнув: «Мы должны быть уверены, что заключим соглашение. Я не собираюсь тратить свое время. Я всегда имел прекрасные отношения с Владимиром Путиным, но это было большим разочарованием».

В то же время, как говорят высокопоставленные чиновники администрации Трампа, они очень близки к урегулированию войны, если бы только стороны были благоразумными.

«Они, кажется, считают основной конфликт простым и поддающимся компромиссу: Россия хочет получить оставшуюся территорию, которую она не контролирует на Донбассе; Украина хочет надежных гарантий безопасности. Но на самом деле проблема гораздо сложнее и труднее, чем это», — анализируют в The Atlantic.

В издании добавляют, что для Путина очень высокая цена продолжения войны является оправданной, ведь она не дает Украине возможности когда-нибудь встать на ноги.

«Он не изменит своего мнения только потому, что предельные затраты на санкции растут или что Украина проводит более глубокие удары. Вот почему позиция России почти полностью не изменилась с момента вступления Трампа в должность: Россия делает предложение, которое Зеленский может только отклонить. Она требует уступок, которые политически уничтожат украинского президента, таких как отказ от новых территорий и демилитаризация Украины», — отмечают в публикации.

В издании подчеркнули, что Трамп не сможет завершить войну в ближайшие несколько месяцев, однако он может начать создавать военные и дипломатические условия для успешных переговоров позже во время своего срока.

В частности американский президент должен продолжать помогать Украине убедить Путина, что он не имеет никаких шансов достичь целей на фронте.

В то же время бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал эту тактику стратегической нейтрализацией — Украина хочет парализовать наступательные возможности РФ на суше, море и в воздухе, чтобы она, даже продолжая воевать, не могла победить.

«Год назад Украина испытывала недостаток человеческих ресурсов и перенапряглась, вторгшись в Курскую область России. Российские войска медленно продвигались вперед, неся огромные потери. Время не было на стороне Украины. Киев опасался, что если он заляжет на дно, то медленно проиграет. В мае этого года Россия попыталась воспользоваться этим преимуществом, начав крупную наступательную операцию. Результаты были неутешительными», — подчеркнули в The Atlantic.

В свою очередь количество жертв со стороны РФ возросло преимущественно из-за изменения характера линии фронта в течение последнего года. Ранее армия России использовала деревья и другие природные барьеры для защиты от небольших наступательных операций. Однако сейчас линия фронта состоит из большой зоны поражения, где беспилотники за считанные минуты уничтожают все, что движется.

«Обе стороны используют дроны, но наибольший вклад они сделали для Украины, которая использует их для компенсации своего недостатка в человеческих ресурсах и артиллерии», — добавили в материале.

Однако, скорее всего, Трамп хочет не столько помочь Украине победить в длительной войне, сколько оживить свою дипломатию для заключения мирного соглашения, пишет издание.

«И для этого он может сделать еще больше: он может глобализировать свои мирные усилия, например, созвав мирный саммит и оказывая давление на другие страны, чтобы они согласились на немедленное прекращение войны на нынешних условиях», — подчеркнули в публикации.

В The Atlantic считают, что Трамп мог бы объединить большинство стран мира для призыва прекращения огня. Да, Россия выступила бы против этого, но вынуждена была бы объяснить, почему.

«Этот процесс подчеркнул бы абсурдность требований Путина о дополнительных территориальных уступках и демилитаризации Украины. Как ближайший союзник России, Китай не разорвал бы отношения с Москвой, поддержав безоговорочное прекращение огня, но и он был бы смущен необходимостью объяснять этот выбор. Трамп мог бы достичь определенного прогресса, когда страны подписали бы соглашение, а Украина получила бы моральный импульс в начале долгой и тяжелой зимы», — акцентировали в материале.

В издании подытожили, что война в Украине вряд ли закончится единственным впечатляющим прорывом, но эти шаги и немного терпения могли бы создать условия для решения конфликта со временем, а именно такого, которое не предусматривает уничтожение и подчинение России Украины.

Напомним, Трамп признал провал попыток завершить войну между Россией и Украиной.

Тэги: Дональд Трамп, война в Украине

