Германия даст больше денег на оружие для Украины

Германия продолжает помогать Украине во время войны. Нашей стране выделят еще 150 миллионов евро в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) для покупки оружия у США.

Об этом сказал немецкий министр обороны Борис Писториус на пресс-конференции со своими коллегами из Великобритании, Польши, Италии и Франции в Берлине.

Он отметил: «Этой осенью Германия уже взяла на себя финансирование крупного пакета PURL на сумму 500 миллионов евро. Вчера мы договорились в кратчайшие сроки принять участие еще в одном пакете. Вчера я связывался с генсеком НАТО Марком Рютте».

Добавляется: «Мы выразили готовность принять участие еще одним пакетом на сумму не менее 150 миллионов евро».

Ранее Украина получила еще 500 миллионов долларов на оружие.