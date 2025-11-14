Китайцы создали таблетку долголетия

Эксперты из Шэньчжэньского стартапа Lonvi Biosciences в Китае создали уникальную таблетку. По их словам, она позволяет человеку прожить до 150 лет.

Данный проект трудится в сфере биотехнологий и исследований долголетия.

Ученые говорят, что их препарат нацелен на так называемые зомби-клетки, то есть стареющие клетки, переставшие делиться, но продолжающие провоцировать воспаление.

При этом генеральный директор Lonvi Ип Чжу уже назвал разработку «Святым Граалем», поведав о том, что ключевой компонент препарата способен не только увеличить продолжительность жизни, но и снизить риск возрастных заболеваний, воздействуя на организм на клеточном уровне.

Добавляется: «Дожить до 150 лет определенно реально, и в ближайшие годы подобные технологии могут стать частью повседневности».

Стоит отметить, что препарат Lonvi основан на процианидине C1 (PCC1), то есть молекуле, выделенной из виноградных косточек, которая ранее демонстрировала способность продлевать жизнь лабораторных грызунов.

Специалисты рассказали, что мыши, получавшие PCC1, жили в среднем на 9,4% дольше, а при начале терапии с первого дня на 64,2% дольше.

