Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Потеря Покровска несет опасность не только для украинской обороны, — The Telegraph

Потеря Покровска несет опасность не только для украинской обороны, — The Telegraph

Александр Панько
14.11.25 16:53
122
Потеря Покровска несет опасность не только для украинской обороны, — The Telegraph

Недавно в сети появилось видео, на котором российские военные под прикрытием тумана въезжают якобы в Покровск на мотоциклах, багги и автомобилях. Опубликованные кадры усилили опасения, что важный транспортный и железнодорожный узел на юго-востоке Украины находится на грани падения, пишет The Telegraph.

Журналисты отмечают, что стратегический город находится в осаде более года, принимая на себя основной удар российской атаки на востоке страны. Почти треть всех боев вдоль 1000-километровой линии фронта сейчас приходится именно на Покровск.

Бои идут дом за домом среди почерневших руин советских многоэтажек, где осталось лишь несколько сотен жителей из довоенных 60 тысяч. Военные недавно сообщали, что в Покровске находятся около 300 российских солдат, но Москва усиливает попытки прорвать оборону города, пользуясь плотным туманом.

«Их цель остается прежней — дойти до северных окраин Покровска, а затем попытаться окружить агломерацию», — заявили в 7-м корпусе Десантно-Штурмовых войск Украины.

СМИ пишет, что если Покровск падет, это станет крупнейшим захватом России в Украине за более чем два года и позволит продвинуться на север и запад, угрожая «поясу крепостей» — опорным городам украинской обороны в Донбассе. Падение города также станет ударом по моральному духу Украины и усилит риторику кремлевского диктатора Владимира Путина, стремящегося убедить Дональда Трампа, что Россия наступает, а помощь Киеву бесполезна.

Как и в Бахмуте, Россия бросает бесконечные волны пехоты, добиваясь незначительных и дорогостоящих успехов — иногда лишь за укрепленный бункер или лесопосадку. Только в октябре российские потери, по оценкам, составили рекордные 25 тысяч убитых и раненых. С приходом зимы продвижение становится еще труднее — без листвы, которая могла бы укрывать войска от дронов.

По словам украинских бойцов, российских солдат в городе уже больше, чем защитников. На протяжении недель Россия посылает небольшие группы диверсантов — по два-три человека — чтобы они просачивались через редкие украинские линии обороны. Попав в город, они либо сеют хаос, либо закрепляются, ожидая подкреплений, постепенно наращивая численность.

Украинский военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил: «Украина медленно, но верно теряет Покровск. Окружение пока не завершено, но пути снабжения почти перерезаны. Узкое „бутылочное горлышко“ составляет около 5 км», — сказал он The Telegraph.

Сообщается, что все чаще звучат призывы вывести украинские войска из города. Ранее украинские генералы подвергались критике за то, что слишком долго удерживали позиции, подвергая бойцов риску.

Ступак считает, что настало время начать организованный отход с южных рубежей обороны, чтобы избежать бессмысленных потерь и возможного тяжелого тактического поражения. «Очень важно, чтобы боевые решения принимали военные, а не политики», — отметил он.

СМИ пишет, что, если Украина покинет Покровск, ей придется оставить и Мирноград, что станет новым ударом по линии обороны на этом участке фронта.

Напомним, армия РФ, вероятно, захватит Покровск и Мирноград, но цена будет очень высокой.

Тэги: Покровск, война в Украине

Комментарии

Статьи

10.11.25 10:14

Радикалы, регионалы, гройсмановцы... Кто пополнит ряды партии ВО «Батькивщина»

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?
06.11.25 20:21

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.11.25 18:18

Bitcoin упал в цене до минимума за полгода

14.11.25 18:10

В МАГАТЭ выступили против ядерных испытаний США

14.11.25 17:59

Германия даст больше денег на оружие для Украины

14.11.25 16:17

Вэнс заявил, что может пойти в президенты США

14.11.25 16:02

Китайцы создали таблетку долголетия

14.11.25 15:45

У Путина нет плана победы в Украине, и его ждет страшная расплата, — The Economist

14.11.25 15:44

K2‑18 b: ученые рассказали об экзопланете, на которой может быть атмосфера

14.11.25 14:45

В Германии ограничивают выплаты украинским беженцам, — BILD

14.11.25 14:15

Вэнс рассказал о Трампе нечто весьма странное

14.11.25 10:52

Количество жертв массированного удара по Киеву возросло до 4

14.11.25 10:23

Зеленский назвал два способа заставить Россию закончить войну

14.11.25 09:45

«Укрэнерго» озвучило объемы отключений в пятницу

13.11.25 15:27

В «Укрэнерго» назвали сроки улучшения ситуации со светом

13.11.25 12:22

Мирные переговоры с Россией прекращены, — замглавы МИД

13.11.25 10:46

Украина развернет первую в мире «стену дронов», — СМИ

13.11.25 10:27

США вышли из шатдауна

13.11.25 09:39

«Укрэнерго» опубликовало объемы отключений на 13 ноября

13.11.25 09:17

Министр энергетики Светлана Гринчук подала в отставку

12.11.25 10:38

Украина стала мировым лидером по производству БПЛА, — Bloomberg

10.11.25 12:18

Зеленский рассказал, боится ли Трампа

10.11.25 14:05

Назван неожиданный способ улучшить память в пожилом возрасте

10.11.25 07:58

Ученые рассказали об интервальном голодании кое-что важное

12.11.25 09:19

Герман Галущенко отстранен от должности министра юстиции

10.11.25 13:20

Трамп нашел виновных в шатдауне в США

09.11.25 23:50

Украинцев ждет дождливая и туманная погода

11.11.25 10:21

Во львовском лицее отравились дети

11.11.25 16:30

Японцы дали интересный совет женщинам

11.11.25 15:48

Румыны доказали хитрую особенность алкоголя

11.11.25 16:43

Названы привычки, которые приводят к депрессии

Фото и Видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди