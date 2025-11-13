Украина получила еще 500 миллионов долларов на оружие

Поддержка Украины во время войны продолжается. Восемь европейских стран объявили о выделении для нас 500 миллионов долларов на закупку военной техники и боеприпасов в рамках инициативы PURL.

Об этом информируют в НАТО.

Сообщается, что Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция профинансируют совместный оборонный пакет, который предусматривает поставки вооружений из США.

В свою очередь генеральный секретарь Альянса Марк Рютте приветствовал решение союзников и отметил его значение: «Наши северные и балтийские союзники активизируют финансирование еще одного пакета критически важного военного оборудования для Украины. Это оборудование чрезвычайно важно, поскольку Украина вступает в зимние месяцы».

Добавляется, что страны НАТО и в дальнейшем будут обеспечивать Украину всем необходимым для защиты в условиях российской агрессии.

