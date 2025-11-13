В ближайшие дни украинцев ждет холодная погода

Синоптики говорят, что в ближайшее время в Украине будет холодная погода. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в пятницу, 14 ноября, по стране будет без осадков. На юге, на Прикарпатье и в большинстве центральных областей ночью и утром прогнозируется туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью от 0 до 5 тепла, днем плюс 8-13.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Ночью 3-5 тепла, днем около плюс 10.

Кроме этого информируется, что в субботу, 15 ноября, в Украине тоже будет преимущественно без осадков, только в северной части страны днем пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в юго-восточных областях местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 2-7, днем 8-13 тепла.

В украинской столице послезавтра ночью будет сухо, а днем пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 5-7, днем около 10 тепла.

