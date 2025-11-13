Лавров сделал заявление по встрече Путина и Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление о возможности двусторонней встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в столице Венгрии. Его слова передают российские СМИ со ссылкой на интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

По утверждению Лаврова, Москва до сих пор «готова к российско-американскому саммиту в Будапеште».

Он добавил, что встреча российского и американского президентов не состоялась после того, как Трамп получил определенные «неофициальные доклады». О каких именно докладах идет речь, российский министр не уточнил.

