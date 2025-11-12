Все разделы

Британцы узнали о шмелях нечто невероятное

Агата Кловская
12.11.25 15:59
Британцы узнали о шмелях нечто невероятное

Эксперты из Лондонского университета королевы Марии в Великобритании узнали о шмелях нечто невероятное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что эти насекомые могут различать длительность визуальных стимулов и использовать эту информацию для поиска пищи.

Опыт проводили на шмелях Bombus terrestris.

По словам ученых, до недавних пор умение отличать короткие и длинные световые вспышки (такие себе условно точки и тире в азбуке Морзе) наблюдалось только у людей и некоторых позвоночных, включая макак и голубей.

Специалисты создали специальный лабиринт. В каждой комнате шмелям демонстрировали два мигающих круга: один с короткой вспышкой, другой с длинной. Только один из них был связан с сахарным раствором, второй с горьким веществом, неприятным для шмелей.

Информируется, что положение сигналов меняли каждый раз, чтобы исключить возможность запоминания пространственного расположения.

Указывается, что после обучения насекомых проверяли: источники света мигали, но награды не было. Большинство шмелей уверенно выбирали тот тип вспышки, который ранее сопровождался сахаром.

Сообщается, что это показало, что насекомые действительно различают длительность световых стимулов.

Говорится: «Мы желали узнать, могут ли шмели учиться на разнице во времени, и были поражены их результатами. В природе они не сталкиваются с мигающими объектами, и все же успешно справились с задачей».

Выдвинута версия, что подобная способность связана с внутренними механизмами восприятия времени, которые помогают насекомым ориентироваться в пространстве и координировать движения. Не исключено, что способность чувствовать длительность заложена на уровне самих нейронов.

Впрочем, точные механизмы такой способности остаются неясными: известные системы циркадных ритмов работают на слишком длинных временных интервалах, чтобы объяснить различие между короткой и длинной вспышкой.

Резюмируется, что теперь, когда подобное поведение подтверждено у насекомых, исследователи смогут проверить различные модели таких себе внутренних часов в миниатюрных мозгах размером менее одного кубического миллиметра.

Ранее немцы узнали о пчелах кое-что новое.

