В конце рабочей недели украинцев ждет неоднозначная погода

Синоптики поведали, чего ждать от погоды в Украине. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем с казано о том, что в четверг, 13 ноября, в большинстве областей пройдут небольшие дожди. В западных, а ночью и в южных областях будет сухо. Ночью и утром в западных и местами северных областях туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Ночью от 0 до 5 тепла, днем плюс 5-10.

В Киеве завтра прогнозируется небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью 3-5 тепла, днем плюс 6-8.

Кроме этого информируется, что в пятницу, 14 ноября, в Украине будет без осадков. Ночью и утром в южных и юго-восточных областях местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Ночью от 0 до 5 тепла, днем плюс 8-13, на Прикарпатье до 15 тепла.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 3-5, днем 8-10 тепла.

