Новости > В Германии задержали мужчину, который планировал убить Меркель и Шольца

В Германии задержали мужчину, который планировал убить Меркель и Шольца

Агата Кловская
12.11.25 15:33
73
В Германии задержали мужчину, который планировал убить Меркель и Шольца

В немецком городе Дортмунд задержали мужчину по подозрению в подготовке покушения на политиков. Он планировал убить, в частности, бывших канцлеров Олафа Шольца и Ангелу Меркель. Об этом сообщает Bild.

Как сообщили в Федеральной прокуратуре Германии, 49-летний Мартин С. собирал пожертвования для убийства известных политиков, среди которых были и бывшие канцлеры Меркель и Шольц.

Всего в его списке фигурировали более 20 политиков и государственных деятелей Германии.

Как отмечает издание, на взгляды Мартина С. повлияло несогласие с политикой правительства во время пандемии коронавируса. Якобы это и подтолкнуло его планировать покушения.

Также мужчина идентифицировал себя с ультраправым течением «рейхсбюргеров», которые ставят целью свергнуть конституционный строй Германии.

По данным Spiegel, в списке злоумышленника были также бывший министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах и бывший министр иностранных дел Анналена Бербок.

Напомним, Зеленский рассказал о покушениях на свою жизнь.

Тэги: Германия, Ангела Меркель, покушение, Олаф Шольц

fraza.com
