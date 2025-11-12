Стало известно, как будут отключать электричество в Украине завтра

В среду, 12 ноября, в Украине снова будут отключать электричество. Об этом информирует «Укрэнерго».

Говорится, что завтра по причине массированных ударов России по энергетической инфраструктуре нашей страны в большинстве регионов будут действовать следующие ограничения:

- с 00-00 до 23-59 графики почасовых отключений для бытовых потребителей объемом от двух до четырех очередей (одна очередь – четыре часа);

- с 00-00 до 23-:59 графики ограничения мощности для промышленности.

Уточняется при этом, что объемы ограничений и время их применения в течение суток могут варьироваться.

Добавляется, что актуальную информацию по отключениям можно получить на официальных страницах облэнерго.

