Ученые рассказали о нашем питье нечто очень важное

Международная группа экспертов поведала о нашем питье кое-что очень важное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что употребление семи-восьми чашек кофе, чая и воды в день снижает риск развития сердечнососудистых и онкологических заболеваний.

Опыт длился тринадцать лет.

Специалисты оценивали данные о здоровье и питании 183 тысяч людей.

Сообщается, что самым благоприятным состоянием здоровья оказалось у участников, которые придерживались определенного соотношения напитков в рационе как две чашки чая к трем чашкам кофе. Кроме этого люди с наиболее высокими показателями здоровья регулярно потребляли обычную воду.

Ученые рассказали, что хлорогеновая кислота, содержащаяся в кофе, снижает риск диабета и нарушений нервной системы. При этом данное соединение поддерживает здоровый состав микрофлоры кишечника. Катехины из чая обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, что способствует защите сосудов и тканей от повреждений.

Говорится в то же время, что три и более чашки кофе в день могут стать причиной бессонницы и перебоев сердечного ритма.

Резюмируется, что избыточное потребление воды может вызвать нарушения электролитного баланса.

