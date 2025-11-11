Названы привычки, которые приводят к депрессии

Эксперты из Фуданьского и Шанхайского университетов в Китае узнали о депрессии нечто новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что люди, которые одновременно имеют несколько нездоровых привычек (плохо питаются, мало двигаются и некачественно спят) существенно чаще страдают от депрессии.

Поясняется, что депрессия – одно из самых распространенных психических расстройств в мире. На ее развитие влияют генетика, стресс и образ жизни.

Впрочем, до недавних пор специалисты преимущественно рассматривали каждую привычку отдельно.

Теперь же ученые проанализировали, каким образом совокупность вредных привычек влияет на психическое здоровье. Для этого они оценили данные более 21 тысячи человек из Национального обследования здоровья и питания США за 1999-2018-е годы.

Сообщается, что каждому участнику присвоили баллы по пяти показателям: качество питания, физическая активность, режим сна, курение и употребление алкоголя. После этого китайцы сравнили эти оценки с симптомами депрессии по стандартному опроснику PHQ-9.

Выяснилось, что у людей с наибольшим числом вредных привычек риск депрессии был почти в два раза выше, чем у тех, кто вел здоровый образ жизни. Тяжесть депрессивных симптомов увеличивалась пропорционально числу нездоровых факторов – независимо от пола, возраста и состояния здоровья.

Информируется, что это объясняется тем, что нездоровый образ жизни нарушает работу мозга и гормональный баланс, способствует изоляции и снижает самооценку, создавая почву для хронического стресса.

Специалисты предлагают использовать разработанную ими систему оценки привычек в скринингах для раннего выявления риска депрессии, что поможет медикам и психологам вовремя предложить поддержку и изменить образ жизни пациента.

Ранее ученые узнали о депрессии нечто новое.