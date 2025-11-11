Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Румыны доказали хитрую особенность алкоголя

Румыны доказали хитрую особенность алкоголя

Агата Кловская
11.11.25 15:48
353
Румыны доказали хитрую особенность алкоголя

Эксперты из Ясского университета имени Александру Иоана Кузы в Румынии доказали хитрую особенность алкоголя. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что его употребление перед едой улучшает вкус пищи и чувство удовольствия при ее употреблении.

В опыте участвовали 257 посетителей ресторана.

Сообщается, что половине из них перед обедом предложили рюмку сливового бренди в качестве аперитива, другая половина алкоголь не употребляла. На втором этапе добровольцев попросили оценить вкус и свежесть томатного супа по 100-балльной шкале.

Оказалось в итоге, что подопытные, выпившие аперитив, оценили блюдо в среднем на 76 баллов, тогда как те, кто воздержался от алкоголя, лишь на 68. По отдельным критериям разница в восприятии также оказалась заметной: вкус супа 79 против 72 баллов, свежесть 79 против 73.

Ученые высказали версию, что алкоголь приглушает горькие и резкие ноты, естественным образом присутствующие во вкусе некоторых продуктов (например, овощей).

Кроме этого, по их словам, спиртное перед едой может усиливать ощущение сладости, благодаря чему еда кажется вкуснее. Также аперитив помогает очистить небо и расслабиться перед едой, что положительно влияет на восприятие вкуса.

Говорится: «Алкогольный напиток перед ужином действует как освежитель вкуса, помогает избавиться от послевкусия предыдущей пищи и в полной мере насладиться ароматом блюда».

Резюмируется, что такой эффект будет наблюдаться при употреблении и других видов аперитивов, а не только бренди.

Ранее американцы рассказали о смертельной опасности алкоголя для молодых людей.

Тэги: ученые, алкоголь, мир, наука

Комментарии

Статьи

10.11.25 10:14

Радикалы, регионалы, гройсмановцы... Кто пополнит ряды партии ВО «Батькивщина»

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?
06.11.25 20:21

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
11.11.25 16:44

Ученые открыли новую форму льда

11.11.25 16:43

Названы привычки, которые приводят к депрессии

11.11.25 16:30

Японцы дали интересный совет женщинам

11.11.25 15:48

Украина будет покупать больше электроэнергии в Европе

11.11.25 15:09

Британцы открыли у человека седьмое чувство

11.11.25 14:40

Ученые раскрыли секрет таинственных ям в Перу

11.11.25 14:34

Беларусь угрожает Литве из-за закрытия границы

11.11.25 14:02

Медик развенчала миф о суточной норме воды

11.11.25 13:58

Стало известно о небывалой пользе апельсинового сока

11.11.25 15:48

Украина будет покупать больше электроэнергии в Европе

11.11.25 09:27

Известно, как будут отключать свет 11 ноября

10.11.25 16:49

В Кремле сделали ряд неоднозначных заявлений по завершению войны в Украине

10.11.25 14:24

Зеленский раскрыл реальный план закрытия неба над Украиной

10.11.25 11:24

В двух областях Украины объявят эвакуацию из некоторых населенных пунктов

10.11.25 10:14

Украина планирует заказать 27 систем Patriot

10.11.25 09:16

В «Укрэнерго» определились с графиками отключений на 10 ноября

07.11.25 10:22

«Укрэнерго» предупредило об отключениях света на 7 ноября

07.11.25 09:25

Трамп заявил о прогрессе по вопросу войны в Украине

06.11.25 12:55

Еврокомиссия готовит новый план финансирования Украины

05.11.25 09:41

Путин выдумал новую безумную причину вторжения в Украину

05.11.25 10:32

Орбан сделал скользкое заявление по поводу Украины

07.11.25 16:13

Японцы объяснили, почему следует регулярно есть томаты

07.11.25 15:28

Бразильцы поведали об удивительной пользе оливкового масла первого отжима

07.11.25 14:04

Создан гель против кариеса

06.11.25 14:21

В этом году в Украине ожидается богатый урожай

07.11.25 13:50

Ученые узнали о вреде соли нечто новое

05.11.25 15:40

Президент Словакии рассказал, почему его страна не отказывается от российских энергоресурсов

05.11.25 14:50

Украинцев предупредили об опасном природном явлении в ближайшее время

05.11.25 16:17

Стало известно, сколько детей вернула Украина за время войны

Фото и Видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди