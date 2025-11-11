Румыны доказали хитрую особенность алкоголя

Эксперты из Ясского университета имени Александру Иоана Кузы в Румынии доказали хитрую особенность алкоголя. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что его употребление перед едой улучшает вкус пищи и чувство удовольствия при ее употреблении.

В опыте участвовали 257 посетителей ресторана.

Сообщается, что половине из них перед обедом предложили рюмку сливового бренди в качестве аперитива, другая половина алкоголь не употребляла. На втором этапе добровольцев попросили оценить вкус и свежесть томатного супа по 100-балльной шкале.

Оказалось в итоге, что подопытные, выпившие аперитив, оценили блюдо в среднем на 76 баллов, тогда как те, кто воздержался от алкоголя, лишь на 68. По отдельным критериям разница в восприятии также оказалась заметной: вкус супа 79 против 72 баллов, свежесть 79 против 73.

Ученые высказали версию, что алкоголь приглушает горькие и резкие ноты, естественным образом присутствующие во вкусе некоторых продуктов (например, овощей).

Кроме этого, по их словам, спиртное перед едой может усиливать ощущение сладости, благодаря чему еда кажется вкуснее. Также аперитив помогает очистить небо и расслабиться перед едой, что положительно влияет на восприятие вкуса.

Говорится: «Алкогольный напиток перед ужином действует как освежитель вкуса, помогает избавиться от послевкусия предыдущей пищи и в полной мере насладиться ароматом блюда».

Резюмируется, что такой эффект будет наблюдаться при употреблении и других видов аперитивов, а не только бренди.

