Россия хочет завершить войну в Украине как можно быстрее, но при этом важно достичь поставленных в начале полномасштабного вторжения целей и задач. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Россия хотела бы завершить конфликт в Украине как можно быстрее, но важно достичь изначально поставленных задач», — заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина.

При этом он также отметил, что РФ продолжает оставаться открытой для политико-дипломатического пути урегулирования в Украине, этот вариант является лучшим.

Он отметил, что переговоры по Украине зависли якобы не по вине РФ.

«Европейцы будоражат Киев, убеждая, что Украина может выиграть военными средствами», — цинично заявил Песков.

