Новости > В Киеве 17-летняя мать на несколько дней оставила младенца одного в квартире

В Киеве 17-летняя мать на несколько дней оставила младенца одного в квартире

Агата Кловская
10.11.25 15:25
115
В Киеве 17-летняя мать на несколько дней оставила младенца одного в квартире

В Киеве направлено в суд обвинительное заключение в отношении 17-летней матери, которая на 5 дней оставила младенца в квартире без еды и присмотра. Также женщину обвиняют в злостном невыполнении ею обязанностей по уходу за ребенком, что привело к тяжелым последствиям. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Отмечается, что несовершеннолетняя мать в январе этого года оставила сына одного в арендованной квартире, а сама уехала в другую область. Ребенка изъяли из закрытой квартиры в крайне тяжелом состоянии и госпитализировали. Врачи засвидетельствовали, что тяжелое состояние ребенка вызвано не только тем, что малыш несколько дней провел без воды и еды, но и тем, что мать ранее не заботилась должным образом о сыне.

Такие действия матери привели к тяжелым заболеваниям ребенка, в частности у мальчика диагностировали поражение жизненно важных органов из-за истощения. Ребенок находится под наблюдением врачей.

В сентябре женщине было объявлено о подозрении.

Напомним, в Киевской области родители оставили новорожденного ребенка на улице.

Тэги: Киев, полиция, младенец

Статьи

10.11.25 10:14

Радикалы, регионалы, гройсмановцы... Кто пополнит ряды партии ВО «Батькивщина»

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?
06.11.25 20:21

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
fraza.com
