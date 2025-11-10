В Киеве 17-летняя мать на несколько дней оставила младенца одного в квартире

В Киеве направлено в суд обвинительное заключение в отношении 17-летней матери, которая на 5 дней оставила младенца в квартире без еды и присмотра. Также женщину обвиняют в злостном невыполнении ею обязанностей по уходу за ребенком, что привело к тяжелым последствиям. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Отмечается, что несовершеннолетняя мать в январе этого года оставила сына одного в арендованной квартире, а сама уехала в другую область. Ребенка изъяли из закрытой квартиры в крайне тяжелом состоянии и госпитализировали. Врачи засвидетельствовали, что тяжелое состояние ребенка вызвано не только тем, что малыш несколько дней провел без воды и еды, но и тем, что мать ранее не заботилась должным образом о сыне.

Такие действия матери привели к тяжелым заболеваниям ребенка, в частности у мальчика диагностировали поражение жизненно важных органов из-за истощения. Ребенок находится под наблюдением врачей.

В сентябре женщине было объявлено о подозрении.

Напомним, в Киевской области родители оставили новорожденного ребенка на улице.