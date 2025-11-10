Зеленский раскрыл реальный план закрытия неба над Украиной

Украина работает над комплексным закрытием неба от современных ракет и дронов. План включает мультизащиту с использованием систем Patriot, Sky Shield и дронов-перехватчиков. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«О закрытии неба мы говорим с первого дня этой войны. Понимаем, что это наша уязвимость», — отметил Зеленский.

Он пояснил, что украинцы понимали, что у российского диктатора Владимира Путина было очень много ракет, а у Украины было очень мало систем ПВО, очень малым был остаток ракет советского производства, еще советских времен.

«Эти системы и не были никаким щитом. Тем не менее мы построили ПВО — ту, которую смогли, и мы ее продолжаем строить», — отметил он.

Зеленский отметил, что за время войны украинские специалисты наработали важный опыт во взаимодействии с партнерами, в частности Британией и Францией, которые передавали свои системы ПВО.

Зато они высоко оценивают знания, которые Украина предоставила об эффективности систем в реальных условиях боя. Благодаря этому все переданные системы стали значительно более эффективными и адаптированными к современной войне против различных видов ракет и дронов.

Сегодня, по данным Зеленского закрытие неба предусматривает мультизащиту, которая включает современную авиацию и дроны-перехватчики. Украинские компании уже производят такие дроны, в частности в рамках совместного проекта с Британией — дрон OCTOPUS станет частью системы Sky Shield.

Кроме того, Украина планирует заказать 25 систем Patriot у США. Из-за длительных сроков производства и ограниченного наличия отдельных элементов в договоре страна рассчитывает на помощь европейских партнеров, которые временно предоставят свои системы, а по прибытии американских устройств заберут их обратно.

Такие меры позволят значительно повысить эффективность ПВО Украины и уменьшить ее уязвимость к ракетным атакам и атакам дронов.

Напомним, Украина планирует заказать 27 систем Patriot.