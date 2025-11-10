Немцы узнали о нашем интеллекте нечто новое

Эксперты из Института когнитивных и мозговых наук Макса Планка в Германии узнали о нашем интеллекте нечто новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что люди с более высокими способностями к рассуждению лучше формируют внутренние карты, отражающие взаимное расположение предметов в пространстве.

Было установлено, что ключевая особенность интеллекта может быть связана с тем, как мозг кодирует отношения между разными элементами опыта, особенно с работой гиппокампа, области, отвечающей за память и ориентацию в пространстве.

Ученые анализировали, как добровольцы запоминают расположение предметов в виртуальном пространстве. После ряда тренировок подопытные могли почти безошибочно воспроизводить, где находился каждый объект.

Также с помощью функциональной МРТ специалисты фиксировали активность гиппокампа и обнаружили следующую закономерность: чем выше был уровень текучего интеллекта (то есть способности решать новые задачи и находить закономерности), тем сильнее мозг участников представлял расстояния между предметами, будто словно формируя ментальную карту.

Данная связь сохранялась даже после учета памяти и точности выполнения задания.

Поясняется, что умственные способности определялись не столько количеством запомненной информации, сколько тем, как мозг структурирует связи между элементами опыта.

Информируется: «Интеллект может зависеть от способности человека интегрировать разрозненные сведения в единую когнитивную структуру, которая помогает гибко мыслить и принимать решения».

Сообщается, что гиппокамп играет не только роль архива памяти, но и центра, который организует знания в структурированные схемы. Подобная способность позволяет человеку быстрее адаптироваться, решать новые задачи и делать выводы из неполных данных.

Теперь немцы хотят проверить, распространяется ли этот эффект на другие виды связей – не только пространственные, но и логические или понятийные, – а также как подобные механизмы развиваются с возрастом.

