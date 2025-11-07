Все разделы

Новости > Железняк задекларировал проживание в квартире за 12 млн грн на Печерске, которая принадлежит тестю, - СМИ

Железняк задекларировал проживание в квартире за 12 млн грн на Печерске, которая принадлежит тестю, - СМИ

Автор: «Фраза»
07.11.25 15:24
255
Железняк задекларировал проживание в квартире за 12 млн грн на Печерске, которая принадлежит тестю, - СМИ

Народный депутат Ярослав Железняк («Голос») задекларировал квартиру площадью 134 кв. м стоимостью 12 млн грн в Киеве, которая оформлена на тестя - Владимира Коваля. Об этом говорится в расследовании КП, которое установило, что депутат проживает в этой квартире вместе с супругой и сыном.

По данным реестров, речь идет об элитном жилье в Печерском районе столицы по ул. Евгения Коновальца.

Также сообщается, что в сентябре 2023 года тесть Железняка приобрел три земельных участка в Киевской области общей площадью 5,4 га.

В 2024 году народный депутат начал арендовать два паркоместа в Киеве, однако стоимость аренды в декларации не указана. Жена депутата, народная депутат Ольга Коваль, задекларировала автомобиль Lexus Nx 300H 2019 года, стоимостью 845 тыс. грн, что, по данным авторов расследования, ниже средней рыночной стоимости аналогичных авто.

Кроме того, в 2024 году Железняк приобрел 10845 ОВГЗ и криптовалюту Binance на сумму 514,7 тыс. грн.

В расследовании также отмечается, что в конце января 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения РФ, Железняк приобрел автомобиль Infiniti QX50 2021 года выпуска почти 1,2 млн грн, которым пользуется и его жена.

В предыдущем браке – аналогичная модель проживания. Согласно расследованию, в 2015-2020 годах Ярослав Железняк состоял в браке с Антуанетой Железняк (Воробец). В этот период он проживал в доме ее отца Юрия Воробья и арендовал у него автомобиль Tesla Model S 2014 года. Бывшая жена депутата в это время стала владелицей элитной недвижимости – дома площадью 643 кв. м в Киеве (приобретён 29 апреля 2014 года) и здании площадью 920 кв. м в Белой Церкви (приобретён 18 ноября 2015 года). Отец Антуанеты получил в собственность ряд земельных участков в Белой Церкви — сначала три, а после расторжения брака еще шесть.

fraza.com
