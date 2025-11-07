Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Бразильцы поведали об удивительной пользе оливкового масла первого отжима

Бразильцы поведали об удивительной пользе оливкового масла первого отжима

Агата Кловская
07.11.25 15:28
261
Бразильцы поведали об удивительной пользе оливкового масла первого отжима

Эксперты из университета Сан-Паулу в Бразилии рассказали о поразительной пользе оливкового масла первого отжима (extra virgin). Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что во время опыта с добавлением его в рацион питания крыс с ожирением оно помогло предотвратить воспаление в гипоталамусе, то есть области мозга, регулирующей чувство голода и обмен веществ.

При этом грызуны меньше набирали вес и демонстрировали улучшение метаболических показателей.

Ученые объясняют, что оливковое масло первого отжима (extra virgin) представляет собой нерафинированное масло, получаемое механическим способом без химической обработки. Такой продукт богат полифенолами и витамином Е, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Крыс кормили рационом с высоким содержанием жира. Часть животных дополнительно получала оливковое масло первого отжима. Спустя несколько недель оказалось, что у них сохранялась нормальная масса тела и снижалось воспаление в дугообразном ядре гипоталамуса, которое обычно страдает при ожирении.

Информируется, что употребление оливкового масла первого отжима может быть перспективным подходом к профилактике метаболических нарушений, связанных с ожирением.

Ранее японцы объяснили, почему следует регулярно есть томаты.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

Комментарии

Статьи

03.11.25 17:08

Их Межигорье. «Борцы с коррупцией», похоже, обогащаются во время войны: квартиры, авто, гектары земли. Цикл 1

Автор: Андрій Мазур, для «Фраза»

Дайджест

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?
06.11.25 20:21

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.11.25 16:52

Ученые обнаружили «дверь» к 99,99% золотых запасов Земли стоимостью 2,77 квинтиллиона евро

07.11.25 16:13

Японцы объяснили, почему следует регулярно есть томаты

07.11.25 15:44

Россия бросает на войну новобранцев из детских колоний

07.11.25 15:24

Железняк задекларировал проживание в квартире за 12 млн грн на Печерске, которая принадлежит тестю, - СМИ

07.11.25 14:40

Названа главная опасность новых российских КАБов

07.11.25 14:12

В выходные украинцев ждет весьма разноплановая погода

07.11.25 14:04

Создан гель против кариеса

07.11.25 13:50

Ученые узнали о вреде соли нечто новое

07.11.25 13:41

Австралийцы рассказали, как общаться с кошками

07.11.25 10:22

«Укрэнерго» предупредило об отключениях света на 7 ноября

07.11.25 09:25

Трамп заявил о прогрессе по вопросу войны в Украине

06.11.25 12:55

Еврокомиссия готовит новый план финансирования Украины

06.11.25 09:26

Стали известны графики отключений на 6 ноября

05.11.25 14:17

Российским оккупантам поставили новый срок захвата Донецкой области, — СМИ

05.11.25 09:41

Путин выдумал новую безумную причину вторжения в Украину

05.11.25 09:13

В «Укрэнерго» рассказали о графиках выключения света 5 ноября

04.11.25 13:09

ЕС предоставил Украине еще один крупный пакет помощи

04.11.25 10:25

Зеленский подписал указ о реформировании СНБО

04.11.25 09:17

Стали известны графики отключений света 4 ноября

04.11.25 15:19

Погода в Украине ухудшится в ближайшие дни

03.11.25 12:20

Орбан сделал едкое заявление по поводу Украины

04.11.25 13:09

ЕС предоставил Украине еще один крупный пакет помощи

04.11.25 16:30

Названы овощи и фрукты, которые замедляют развитие возрастных заболеваний

04.11.25 16:09

Американцы поведали о небывалой пользе силовых тренировок

03.11.25 15:49

Ученые разузнали кое-что пикантное

03.11.25 15:42

Найдена связь между бедностью и инсультом

03.11.25 11:13

По Украине отменили графики отключений света на сегодня

03.11.25 11:14

Американцы выявили новую уникальную пользу орехов

03.11.25 14:01

Японцы рассказали, как улучшить качество сна в пожилом возрасте

Фото и Видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди