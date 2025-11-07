Бразильцы поведали об удивительной пользе оливкового масла первого отжима

Эксперты из университета Сан-Паулу в Бразилии рассказали о поразительной пользе оливкового масла первого отжима (extra virgin). Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что во время опыта с добавлением его в рацион питания крыс с ожирением оно помогло предотвратить воспаление в гипоталамусе, то есть области мозга, регулирующей чувство голода и обмен веществ.

При этом грызуны меньше набирали вес и демонстрировали улучшение метаболических показателей.

Ученые объясняют, что оливковое масло первого отжима (extra virgin) представляет собой нерафинированное масло, получаемое механическим способом без химической обработки. Такой продукт богат полифенолами и витамином Е, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Крыс кормили рационом с высоким содержанием жира. Часть животных дополнительно получала оливковое масло первого отжима. Спустя несколько недель оказалось, что у них сохранялась нормальная масса тела и снижалось воспаление в дугообразном ядре гипоталамуса, которое обычно страдает при ожирении.

Информируется, что употребление оливкового масла первого отжима может быть перспективным подходом к профилактике метаболических нарушений, связанных с ожирением.

