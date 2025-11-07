Японцы объяснили, почему следует регулярно есть томаты

Эксперты из университета Канадзавы в Японии поведали о пользе томатов. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что их систематическое употребление в пищу помогает организму бороться с хроническим воспалением и снижает риск аллергических заболеваний.

В опыте участвовали более тысячи человек старше 40 лет.

Специалисты сопоставили рацион добровольцев с показателями крови и обнаружили, что у тех, кто чаще ел томаты, был снижен уровень эозинофилов – данные клетки участвуют в развитии аллергических и воспалительных реакций.

Сообщается, что даже после учета таких факторов, как возраст, пол, масса тела, вредные привычки и наличие хронических заболеваний, связь сохранялась.

Японцы говорят, что каждые дополнительные десять граммов томатов в день снижали вероятность повышения уровня эозинофилов примерно на 10%.

В чем же дело?

Японцы объясняют такой эффект с действием комплекса биологически активных веществ, содержащихся в томатах, то есть ликопина, полифенолов и флавоноидов. Данные соединения обладают выраженными противовоспалительными свойствами, улучшают антиоксидантную защиту и регулируют работу иммунной системы.

В то же время ни один из отдельных витаминов, включая витамин С и фолиевую кислоту, не показал аналогичного влияния.

Ожидается, что включение томатов в рацион может стать частью профилактического питания при астме, аллергическом рините и других воспалительных состояниях, связанных с нарушением иммунных процессов.

Теперь исследователи хотят провести долгосрочные наблюдения, чтобы оценить, как регулярное потребление томатов влияет на уровень воспаления в организме с течением времени.

