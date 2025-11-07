Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ученые обнаружили «дверь» к 99,99% золотых запасов Земли стоимостью 2,77 квинтиллиона евро

Ученые обнаружили «дверь» к 99,99% золотых запасов Земли стоимостью 2,77 квинтиллиона евро

Агата Кловская
07.11.25 16:52
207
Ученые обнаружили «дверь» к 99,99% золотых запасов Земли стоимостью 2,77 квинтиллиона евро

Немецкие геохимики из Гёттингенского университета выявили поразительный химический след: из ядра Земли через вулканические «горячие точки», такие как на Гавайях, на поверхность просачиваются следы драгоценных металлов, включая золото и рутений.

Это открытие впервые даёт реальные данные в поддержку давних теорий о внутреннем устройстве нашей планеты — и намекает на гораздо более динамичную связь между поверхностью и ядром Земли, чем считалось ранее, пишет The Daily Galaxy.

В новом рецензируемом исследовании, опубликованном в Nature, учёные сосредоточились на океанических островных базальтах (OIBs) — типе вулканических пород, образованных глубокими мантийными плюмами. В частности, они проанализировали образцы из гавайских вулканов Килауэа и Лоихи, которые расположены над плюмами, предположительно берущими начало у границы ядро—мантия — на глубине около 3000 км.

Используя высокоточное масс-спектрометрическое оборудование, команда измерила изотопные аномалии в двух ключевых элементах: рутении (¹⁰⁰Ru) и вольфраме (¹⁸²W). Рутений, более распространённый в ядре, чем в мантии, выступает как «маркер». Повышенное содержание ¹⁰⁰Ru в лаве — сверх ожидаемого от известных источников мантии — указывает на то, что материалы из ядра действительно переносятся на поверхность через эти плюмы.

«Мы наблюдали явный избыток изотопов рутения, связанных с процессами зарождения ядра, в гавайской лаве», — отметил ведущий автор Нильс Месслинг. По его словам, «менее 0,3% компонента из ядра достаточно, чтобы объяснить обнаруженные аномалии», что намекает на тонкий, но измеримый обмен между ядром и поверхностью.

Хотя количество вещества из ядра, попадающего на поверхность, ничтожно мало, значение открытия огромно. Десятилетиями считалось, что ядро химически изолировано от остальной Земли после её формирования 4,5 млрд лет назад. Однако новые данные показывают: ядро всё ещё может поставлять следовые элементы в мантию, а затем и в земную кору.

В геологическом смысле это — прорыв. Внутреннее строение Земли может быть не таким «разделённым на отсеки», как полагали раньше. Результаты поддерживают концепцию геохимического обратного цикла, при котором микроскопические доли вещества ядра возвращаются на поверхность через вулканы на протяжении миллионов лет.

Это открытие дополняет более ранние исследования, которые фиксировали отрицательные аномалии вольфрама (μ¹⁸²W) в базальтах плюмового происхождения, но не могли однозначно связать их с ядром. Теперь же, благодаря рутению, картина стала яснее, и гипотеза о «утечке» ядра выглядит гораздо убедительнее.

Общественное внимание во многом сосредоточилось на теоретических запасах золота в ядре Земли. По оценкам, основанным на данных о мантии и коре, там может находиться до 30 млрд тонн золота, что в переводе на современные цены составляет около 2,77 квинтиллиона евро (2,77 миллиона миллиардов евро).

«Хотя мы и видим изотопные следы материалов из ядра на поверхности, речь идёт о микроскопических количествах. Это следы, а не самородки», — пояснил соавтор исследования Маттиас Вильбольд.

Учёные подчёркивают: речь идёт не о коммерческом, а о чисто научном открытии. Добыть что-либо из ядра физически невозможно — 3000 км перегретых пород делают это недостижимым. Любые планы «добычи золота из ядра» остаются фантастикой.

Напомним, ученые нашли огромные запасы воды в Солнечной системе.

Тэги: ученые, Земля, Запасы

Комментарии

Статьи

03.11.25 17:08

Их Межигорье. «Борцы с коррупцией», похоже, обогащаются во время войны: квартиры, авто, гектары земли. Цикл 1

Автор: Андрій Мазур, для «Фраза»

Дайджест

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?
06.11.25 20:21

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.11.25 16:13

Японцы объяснили, почему следует регулярно есть томаты

07.11.25 15:44

Россия бросает на войну новобранцев из детских колоний

07.11.25 15:28

Бразильцы поведали об удивительной пользе оливкового масла первого отжима

07.11.25 15:24

Железняк задекларировал проживание в квартире за 12 млн грн на Печерске, которая принадлежит тестю, - СМИ

07.11.25 14:40

Названа главная опасность новых российских КАБов

07.11.25 14:12

В выходные украинцев ждет весьма разноплановая погода

07.11.25 14:04

Создан гель против кариеса

07.11.25 13:50

Ученые узнали о вреде соли нечто новое

07.11.25 13:41

Австралийцы рассказали, как общаться с кошками

07.11.25 10:22

«Укрэнерго» предупредило об отключениях света на 7 ноября

07.11.25 09:25

Трамп заявил о прогрессе по вопросу войны в Украине

06.11.25 12:55

Еврокомиссия готовит новый план финансирования Украины

06.11.25 09:26

Стали известны графики отключений на 6 ноября

05.11.25 14:17

Российским оккупантам поставили новый срок захвата Донецкой области, — СМИ

05.11.25 09:41

Путин выдумал новую безумную причину вторжения в Украину

05.11.25 09:13

В «Укрэнерго» рассказали о графиках выключения света 5 ноября

04.11.25 13:09

ЕС предоставил Украине еще один крупный пакет помощи

04.11.25 10:25

Зеленский подписал указ о реформировании СНБО

04.11.25 09:17

Стали известны графики отключений света 4 ноября

04.11.25 15:19

Погода в Украине ухудшится в ближайшие дни

03.11.25 12:20

Орбан сделал едкое заявление по поводу Украины

04.11.25 13:09

ЕС предоставил Украине еще один крупный пакет помощи

04.11.25 16:30

Названы овощи и фрукты, которые замедляют развитие возрастных заболеваний

04.11.25 16:09

Американцы поведали о небывалой пользе силовых тренировок

03.11.25 15:49

Ученые разузнали кое-что пикантное

03.11.25 15:42

Найдена связь между бедностью и инсультом

03.11.25 11:13

По Украине отменили графики отключений света на сегодня

03.11.25 11:14

Американцы выявили новую уникальную пользу орехов

03.11.25 14:01

Японцы рассказали, как улучшить качество сна в пожилом возрасте

Фото и Видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди