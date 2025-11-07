Россия бросает на войну новобранцев из детских колоний

Российская армия получила пополнение в виде «выпускников» детских колоний. Это свидетельствует об отчаянном поиске человеческого ресурса для ведения захватнической войны против Украины и полном отсутствии моральных принципов у властей РФ. Об этом РБК-Украина сообщили источники в спецслужбах.

Так, на днях украинские военные зафиксировали прибытие 48 новобранцев в ряды 9-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ (в/ч 71443). Большинство из них — это ребята, которым только исполнилось 18 лет.

Стоит заметить цинизм путинского режима: этих лиц, фактически выросших в детских колониях, начали готовить к участию в боевых действиях против Украины задолго до их совершеннолетия. Как только они достигли 18-летнего возраста — их сразу бросили на передовую.

Использование таких новобранцев в «мясных штурмах» очевидно свидетельствует о том, что Кремль, по примеру нацистской Германии ХХ века, не гнушается использовать детей для своих империалистических целей. РФ отчаянно ищет человеческий ресурс для продолжения войны без объявления открытой мобилизации.

Деградация морали и отчаяние Кремля подтверждается и другими методами вербовки.

В российских городах, в частности, в Саранске (Мордовия) на войну вербуют бездомных, людей с зависимостями, а также пенсионеров.

Сотрудники полиции и военкоматов осуществляют рейды по «наливайкам» и местам скопления деклассированных элементов. Потенциальных мобилизованных склоняют к подписанию контракта психологическим давлением и обещаниями высокой зарплаты, льгот и даже обеспечения алкоголем.

В некоторых случаях фиксируется предоставление спиртного непосредственно перед подписанием документов. Таких «добровольцев», практически без подготовки, бросают на фронт как «одноразовую пехоту» и «живой щит» — пускают в сторону позиций ВСУ, чтобы спровоцировать огонь и выявить расположение украинских военных.

Цинизм и отсутствие моральных принципов в российской армии проявляется и на самом высоком уровне.

Так, недавно вспыхнул скандал с семьей командира элитной 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ, полковника Александра Шипова. Он в публичном пространстве «топит» за традиционные православные ценности и фанатичный патриотизм.

Оказалось, что его старший сын, Михаил Шипов, скрывает свою ориентацию и зарабатывает предоставлением интимных услуг богатым мужчинам.

Кроме того, сын полковника добровольно «слил» украинским спецслужбам секретную информацию о своем отце, на которого массово жалуются даже его подчиненные за систематическое вымогательство поборов.

Все эти факты: использование 18-летних детей, вербовка маргиналов в качестве «живого щита» и лицемерие коррумпированного высшего командования, — свидетельствуют о том, что руководству армии РФ не важна жизнь и честь ни одного россиянина.

Пока российские полковники наживаются на коррупции, а их сыновья продают семейные тайны, детей, братьев и мужей граждан РФ бросают на убой ради имперских амбиций, которые уже разрушили их жизнь и жизнь тысяч российских семей.

Напомним, Путин подписал законы, открывающие путь для новой волны мобилизации.