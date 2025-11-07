Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Россия бросает на войну новобранцев из детских колоний

Россия бросает на войну новобранцев из детских колоний

Александр Панько
07.11.25 15:44
132
Россия бросает на войну новобранцев из детских колоний

Российская армия получила пополнение в виде «выпускников» детских колоний. Это свидетельствует об отчаянном поиске человеческого ресурса для ведения захватнической войны против Украины и полном отсутствии моральных принципов у властей РФ. Об этом РБК-Украина сообщили источники в спецслужбах.

Так, на днях украинские военные зафиксировали прибытие 48 новобранцев в ряды 9-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ (в/ч 71443). Большинство из них — это ребята, которым только исполнилось 18 лет.

Стоит заметить цинизм путинского режима: этих лиц, фактически выросших в детских колониях, начали готовить к участию в боевых действиях против Украины задолго до их совершеннолетия. Как только они достигли 18-летнего возраста — их сразу бросили на передовую.

Использование таких новобранцев в «мясных штурмах» очевидно свидетельствует о том, что Кремль, по примеру нацистской Германии ХХ века, не гнушается использовать детей для своих империалистических целей. РФ отчаянно ищет человеческий ресурс для продолжения войны без объявления открытой мобилизации.

Деградация морали и отчаяние Кремля подтверждается и другими методами вербовки.

В российских городах, в частности, в Саранске (Мордовия) на войну вербуют бездомных, людей с зависимостями, а также пенсионеров.

Сотрудники полиции и военкоматов осуществляют рейды по «наливайкам» и местам скопления деклассированных элементов. Потенциальных мобилизованных склоняют к подписанию контракта психологическим давлением и обещаниями высокой зарплаты, льгот и даже обеспечения алкоголем.

В некоторых случаях фиксируется предоставление спиртного непосредственно перед подписанием документов. Таких «добровольцев», практически без подготовки, бросают на фронт как «одноразовую пехоту» и «живой щит» — пускают в сторону позиций ВСУ, чтобы спровоцировать огонь и выявить расположение украинских военных.

Цинизм и отсутствие моральных принципов в российской армии проявляется и на самом высоком уровне.

Так, недавно вспыхнул скандал с семьей командира элитной 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ, полковника Александра Шипова. Он в публичном пространстве «топит» за традиционные православные ценности и фанатичный патриотизм.

Оказалось, что его старший сын, Михаил Шипов, скрывает свою ориентацию и зарабатывает предоставлением интимных услуг богатым мужчинам.

Кроме того, сын полковника добровольно «слил» украинским спецслужбам секретную информацию о своем отце, на которого массово жалуются даже его подчиненные за систематическое вымогательство поборов.

Все эти факты: использование 18-летних детей, вербовка маргиналов в качестве «живого щита» и лицемерие коррумпированного высшего командования, — свидетельствуют о том, что руководству армии РФ не важна жизнь и честь ни одного россиянина.

Пока российские полковники наживаются на коррупции, а их сыновья продают семейные тайны, детей, братьев и мужей граждан РФ бросают на убой ради имперских амбиций, которые уже разрушили их жизнь и жизнь тысяч российских семей.

Напомним, Путин подписал законы, открывающие путь для новой волны мобилизации.

Тэги: Россия, армия, детская колония

Комментарии

Статьи

03.11.25 17:08

Их Межигорье. «Борцы с коррупцией», похоже, обогащаются во время войны: квартиры, авто, гектары земли. Цикл 1

Автор: Андрій Мазур, для «Фраза»

Дайджест

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?
06.11.25 20:21

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.11.25 16:52

Ученые обнаружили «дверь» к 99,99% золотых запасов Земли стоимостью 2,77 квинтиллиона евро

07.11.25 16:13

Японцы объяснили, почему следует регулярно есть томаты

07.11.25 15:28

Бразильцы поведали об удивительной пользе оливкового масла первого отжима

07.11.25 15:24

Железняк задекларировал проживание в квартире за 12 млн грн на Печерске, которая принадлежит тестю, - СМИ

07.11.25 14:40

Названа главная опасность новых российских КАБов

07.11.25 14:12

В выходные украинцев ждет весьма разноплановая погода

07.11.25 14:04

Создан гель против кариеса

07.11.25 13:50

Ученые узнали о вреде соли нечто новое

07.11.25 13:41

Австралийцы рассказали, как общаться с кошками

07.11.25 10:22

«Укрэнерго» предупредило об отключениях света на 7 ноября

07.11.25 09:25

Трамп заявил о прогрессе по вопросу войны в Украине

06.11.25 12:55

Еврокомиссия готовит новый план финансирования Украины

06.11.25 09:26

Стали известны графики отключений на 6 ноября

05.11.25 14:17

Российским оккупантам поставили новый срок захвата Донецкой области, — СМИ

05.11.25 09:41

Путин выдумал новую безумную причину вторжения в Украину

05.11.25 09:13

В «Укрэнерго» рассказали о графиках выключения света 5 ноября

04.11.25 13:09

ЕС предоставил Украине еще один крупный пакет помощи

04.11.25 10:25

Зеленский подписал указ о реформировании СНБО

04.11.25 09:17

Стали известны графики отключений света 4 ноября

04.11.25 15:19

Погода в Украине ухудшится в ближайшие дни

03.11.25 12:20

Орбан сделал едкое заявление по поводу Украины

04.11.25 13:09

ЕС предоставил Украине еще один крупный пакет помощи

04.11.25 16:30

Названы овощи и фрукты, которые замедляют развитие возрастных заболеваний

04.11.25 16:09

Американцы поведали о небывалой пользе силовых тренировок

03.11.25 15:49

Ученые разузнали кое-что пикантное

03.11.25 15:42

Найдена связь между бедностью и инсультом

03.11.25 11:13

По Украине отменили графики отключений света на сегодня

03.11.25 11:14

Американцы выявили новую уникальную пользу орехов

03.11.25 14:01

Японцы рассказали, как улучшить качество сна в пожилом возрасте

Фото и Видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди