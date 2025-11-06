Все разделы

Новости > У Саркози возникли проблемы с питанием в тюрьме

У Саркози возникли проблемы с питанием в тюрьме

Агата Кловская
06.11.25 16:17
У Саркози возникли проблемы с питанием в тюрьме

Находящийся в парижской тюрьме Сантэ экс-президент Франции Николя Саркози отказывается есть местную еду. Об этом, ссылаясь на окружение политика, информирует издание Le Point.

Сообщается следующее: «Осознавая враждебное отношение к себе со стороны многих сокамерников, он отказывается прикасаться к любой еде, которую ему приносят в камеру».

Также добавляется: «По причине страха, что кто-то мог плюнуть в его пищу или сделать что-то ещё хуже. С момента своего заключения, 21 октября, Николя Саркози питается исключительно йогуртами».

Кроме этого бывший глава государства отвергает единственную альтернативу тюремному питанию – покупать продукты и готовить их самостоятельно, поскольку совершенно не умеет готовить.

Отмечается: «Он не умеет даже сварить яйцо, да и не делает этого из принципа».

Следует напомнить, что Николя Саркози отбывает пятилетний срок, который получил в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007-го года. К нему приставили двоих вооруженных полицейских, которые обеспечивают его круглосуточную охрану.

Ранее стало известно, где и как будет сидеть Саркози.

