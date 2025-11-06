Француз нашел у себя в саду уникальный клад

Житель французской коммуны Невиль-сюр-Сон возле Лиона нашел у себя в саду клад стоимостью 700 тысяч евро. Как передает радио France Info, это золотые слитки и монеты.

Случилось все это, когда будущий счастливчик подготавливал свой участок под строительство бассейна.

Во время работ в саду в мае этого года мужчина наткнулся на золотые монеты и слитки.

Добавляется, что личность того, кто спрятал сокровище, неизвестна. Прошлого владельца участка уже нет в живых, а найденное в земле золото было обернуто в полиэтиленовые пакеты.

Указывается также, что благодаря сохранившейся нумерации золотых слитков правоохранительным органам удалось выяснить, что золото было отлито около 15-20 лет назад на местном предприятии и приобретено законным путем.

Ранее бразильский старик свалился в 40-метровую яму «с сокровищами».