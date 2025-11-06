На фоне войны в Украине вспыхнул новый невидимый кризис, — The Telegraph

Конфликты во всем мире способствуют росту количества инсультов и сердечных заболеваний. И Украина не стала исключением — особенно это прослеживается среди тех, кто живет в прифронтовых регионах.

Как сообщает The Telegraph, общее количество госпитализаций из-за инсультов в Украине выросло на 16%. В некоторых прифронтовых районах показатель увеличился аж на 60%. Аналогичная ситуация может существовать и в других зонах конфликта, например в Газе.

Хронический стресс, вызванный войной, в сочетании с нарушением работы медицинских служб может привести к повреждению сосудов и вызвать образование тромбов. Это резко увеличивает риск инсульта для жителей зон конфликта. Если не оказать своевременную помощь, человека может постигнуть длительное поражение мозга, инвалидность или даже смерть.

В целом есть два основных типа инсультов: ишемический инсульт и геморрагический. Первый вызван тромбом, блокирующим кровеносный сосуд в мозге, тогда как второй — вызван кровоизлиянием в мозг.

В некоторых случаях инсульты имеют конкретные причины — курение, аномалии сосудов. Но, по словам профессора сердечно-сосудистой медицины и почетного консультанта-кардиолога Шеффилдского университета Тима Чико, конфликты, стресс и нарушения, связанные с войной, увеличивают риск возникновения обоих типов.

«В Украине последние данные показывают, что количество госпитализаций с острым инсультом в 2024 году выросло в среднем на 16% по сравнению с 2021 годом, несмотря на значительное сокращение населения с начала войны в 2022 году», — говорится в материале.

Связь между хроническим стрессом и сердечно-сосудистыми заболеваниями действует на нескольких уровнях, объясняет Чико. По его словам, стать причиной инфаркта и инсульта может острый стресс. Порой это становится и причиной образования тромбов.

В то же время длительный стресс приводит к нарушениям сна, изменениям в рационе и затрудняет соблюдение здорового образа жизни. Он также может быть причиной тяги к курению или употреблению алкоголя, часто в чрезмерных количествах, говорит Чико: «Все эти факторы, как правило, приводят к повышению вероятности повреждения сосудов и образования тромбов, что вызывает инфаркты и инсульты».

Медицинские эксперты в Украине предупредили о скрытом кризисе в области здравоохранения. Некоторые общины столкнулись с резким ростом количества инсультов и других сердечно-сосудистых проблем, вызванных войной.

В прифронтовых регионах количество инсультов выросло на 60%. Один из самых больших показателей приходится на Харьковскую область.

«ПТСР — одна из главных проблем, с которыми мы сталкиваемся в условиях войны, конечно, не единственная, но очень серьезная. Посттравматическое стрессовое расстройство может привести к инсульту, поскольку люди, страдающие ПТСР, постоянно борются со своей внутренней войной. Мы также говорим о панических атаках, депрессии, тревоге, иногда даже суицидальных мыслях, употреблении алкоголя, а в некоторых случаях — употреблении наркотиков», — пояснила Наталья Некрасова, профессор кафедры неврологии Харьковского национального медицинского университета.

Чаще всего в больницы Харькова попадают женщины, которые ухаживают за детьми и пожилыми людьми в прифронтовых регионах, отметила она.

Перебои в работе, плохие условия жизни, постоянная угроза российских авиаударов и наступления привели к эпидемии хронического стресса, объясняют авторы. Своими мыслями по этому поводу поделился и профессор Чико: «Стресс от авиаударов может вызвать скачки артериального давления, что может привести к разрыву поврежденной артерии и образованию тромба, который блокирует кровоток».

Пациенты также чаще страдают от экстремальных последствий из-за сложности получения быстрого и эффективного лечения. В некоторых прифронтовых районах Украины дорога в больницу может занимать часы. Оказание неотложной помощи затрудняют постоянные обстрелы, повреждения дорог, плохая связь и отключения электроэнергии.

По словам Некрасовой, пациенты с инсультом обычно имеют «золотое окно» около пяти часов для получения лечения. Оно часто включает внутривенный тромболизис — лечение с использованием лекарств, вводимых в вену для растворения тромбов, которые вызывают закупорки. И многие люди приезжают в больницы слишком поздно.

«Однажды настоящая война для украинцев может закончиться, но прошлое может не дать им двигаться вперед. Многие боятся жить нормально из-за собственных мыслей и эмоций. Они могут страдать от навязчивых мыслей, кошмаров и избегания. Хронический стресс будет продолжаться годами, ставя под угрозу тысячи людей», — констатировала она.

