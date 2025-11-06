Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Германии подсчитали, сколько украинских беженцев имеют работу

В Германии подсчитали, сколько украинских беженцев имеют работу

Агата Кловская
06.11.25 15:47
217
В Германии подсчитали, сколько украинских беженцев имеют работу

За последние три года доля граждан Украины трудоспособного возраста в Германии, которые трудоустроились, выросла более чем втрое, согласно данным исследования немецкого Федерального института демографических исследований.

Указывается, что если летом 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения в Германии лишь 16% украинских беженцев имели работу, то через 3 года этот показатель уже составляет 51%.

«Многим украинкам и украинцам удалось найти работу после прохождения интеграционных и языковых курсов», — рассказал руководитель данного исследования Андреас Этте.

Примечательно, что с 2022 года ученые каждые полгода опрашивали выбранных для участия в исследовании украинских беженцев. В прошлом году к участию в опросе привлекли и тех, кто нашел в Германии приют на более позднем этапе.

Отмечается, что за последние годы улучшилась не только ситуация с трудоустройством, но и уровень удовлетворенности работой среди украинцев.

Если сравнивать данные с 2023 годом, общая доля респондентов в возрасте от 20 до 50 лет, которые «довольны» или «очень довольны» своей работой, выросла с 87 до 94 %.

Согласно результатам исследования, наиболее квалифицированные украинцы прибыли в Германию во время первой волны бегства от войны в Украине. С тех пор средний уровень образования украинских беженцев снизился.

Ученые в рамках исследования изучали также семейные и социальные обстоятельства, в которых живут украинские беженцы в Германии. Оказалось, что 29% женщин, которые выехали в Германию из Украины без мужа, больше не находятся в отношениях с партнером.

При этом, по состоянию на 2025 год почти половина всех украинских женщин, сбежавших в Германию, рассказали, что хотят быть в Германии максимум несколько лет. Те женщины, чей партнер находится в Германии, наоборот, хотели бы остаться здесь навсегда.

«Семьи демонстрируют существенно более долгосрочные планы остаться, если оба родителя живут в Германии», — отметила директор института и соавтор исследования Катарина Шпис.

Авторы исследования решили отдельно выяснить, у кого больше желания остаться в Германии. Оказалось, что около четверти детей и подростков не хотят оставаться в этой стране, тогда как их родители, наоборот, хотят жить здесь всегда.

Указывается, что знание немецкого языка в этом плане, очевидно, является чрезвычайно важным, однако не решающим фактором. Приводятся данные, что почти половина детей и подростков из Украины оценивает свои знания немецкого как «хорошие» или «очень хорошие», а вот среди их родителей этот показатель составляет лишь 8%.

В материале говорится, что ключ к интеграции детей и подростков, кроме знания немецкого языка, лежит прежде всего во внешкольных занятиях и наличии друзей в стране.

Исследователи считают, что пока украинские дети чувствуют не такую прочную связь со школой, как остальные их сверстники в Германии. По их мнению, онлайн-обучение в украинской школе и обучение в классах для беженцев ухудшают ощущения с немецкой школой.

Напомним, Германия увеличит финансовую помощь Украине.

Тэги: Германия, украинцы, работа

Комментарии

Статьи

03.11.25 17:08

Их Межигорье. «Борцы с коррупцией», похоже, обогащаются во время войны: квартиры, авто, гектары земли. Цикл 1

Автор: Андрій Мазур, для «Фраза»

Дайджест

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?
06.11.25 20:21

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.11.25 16:50

На фоне войны в Украине вспыхнул новый невидимый кризис, — The Telegraph

06.11.25 16:17

У Саркози возникли проблемы с питанием в тюрьме

06.11.25 16:07

Француз нашел у себя в саду уникальный клад

06.11.25 15:32

Украина получила бронетранспортеры от Латвии

06.11.25 15:13

Американцы рассказали о смертельной опасности алкоголя для молодых людей

06.11.25 14:41

В Украине наблюдается сезонное снижение попыток побега за границу

06.11.25 14:21

В этом году в Украине ожидается богатый урожай

06.11.25 14:13

Рютте сделал резкое заявление по поводу России

06.11.25 13:45

В Британии до сих пор верят, что Трамп способен заставить Путина сесть за стол переговоров

06.11.25 12:55

Еврокомиссия готовит новый план финансирования Украины

06.11.25 09:26

Стали известны графики отключений на 6 ноября

05.11.25 14:17

Российским оккупантам поставили новый срок захвата Донецкой области, — СМИ

05.11.25 09:41

Путин выдумал новую безумную причину вторжения в Украину

05.11.25 09:13

В «Укрэнерго» рассказали о графиках выключения света 5 ноября

04.11.25 13:09

ЕС предоставил Украине еще один крупный пакет помощи

04.11.25 10:25

Зеленский подписал указ о реформировании СНБО

04.11.25 09:17

Стали известны графики отключений света 4 ноября

03.11.25 16:40

Мужчин в розыске и без военного билета можно будет забронировать

03.11.25 15:23

Вашингтон и Пекин впервые согласовали совместные действия по войне РФ против Украины, — Bloomberg

31.10.25 12:51

Украину ждет действительно катастрофическая зима, — Bild

31.10.25 11:19

Гастроэнтеролог предупредил о страшной опасности красного вина

31.10.25 14:08

Зеленский спрогнозировал, каким будет дефицит российского бюджета в следующем году

31.10.25 11:10

Орбан сделал дерзкое заявление по поводу российских энергоресурсов

31.10.25 15:43

Финны выявили неожиданную пользу танцев

31.10.25 15:35

Японцы поведали об опасности некоторых овощей

31.10.25 14:14

Британцы назвали самый эффективный антидепрессант

31.10.25 16:10

Британцы рассказали, как появилась Луна

31.10.25 16:14

Зеленский сделал важное заявление по ситуации в Покровске

31.10.25 13:13

Ученые узнали о детской психике нечто новое

Фото и Видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди