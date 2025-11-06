В Германии подсчитали, сколько украинских беженцев имеют работу

За последние три года доля граждан Украины трудоспособного возраста в Германии, которые трудоустроились, выросла более чем втрое, согласно данным исследования немецкого Федерального института демографических исследований.

Указывается, что если летом 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения в Германии лишь 16% украинских беженцев имели работу, то через 3 года этот показатель уже составляет 51%.

«Многим украинкам и украинцам удалось найти работу после прохождения интеграционных и языковых курсов», — рассказал руководитель данного исследования Андреас Этте.

Примечательно, что с 2022 года ученые каждые полгода опрашивали выбранных для участия в исследовании украинских беженцев. В прошлом году к участию в опросе привлекли и тех, кто нашел в Германии приют на более позднем этапе.

Отмечается, что за последние годы улучшилась не только ситуация с трудоустройством, но и уровень удовлетворенности работой среди украинцев.

Если сравнивать данные с 2023 годом, общая доля респондентов в возрасте от 20 до 50 лет, которые «довольны» или «очень довольны» своей работой, выросла с 87 до 94 %.

Согласно результатам исследования, наиболее квалифицированные украинцы прибыли в Германию во время первой волны бегства от войны в Украине. С тех пор средний уровень образования украинских беженцев снизился.

Ученые в рамках исследования изучали также семейные и социальные обстоятельства, в которых живут украинские беженцы в Германии. Оказалось, что 29% женщин, которые выехали в Германию из Украины без мужа, больше не находятся в отношениях с партнером.

При этом, по состоянию на 2025 год почти половина всех украинских женщин, сбежавших в Германию, рассказали, что хотят быть в Германии максимум несколько лет. Те женщины, чей партнер находится в Германии, наоборот, хотели бы остаться здесь навсегда.

«Семьи демонстрируют существенно более долгосрочные планы остаться, если оба родителя живут в Германии», — отметила директор института и соавтор исследования Катарина Шпис.

Авторы исследования решили отдельно выяснить, у кого больше желания остаться в Германии. Оказалось, что около четверти детей и подростков не хотят оставаться в этой стране, тогда как их родители, наоборот, хотят жить здесь всегда.

Указывается, что знание немецкого языка в этом плане, очевидно, является чрезвычайно важным, однако не решающим фактором. Приводятся данные, что почти половина детей и подростков из Украины оценивает свои знания немецкого как «хорошие» или «очень хорошие», а вот среди их родителей этот показатель составляет лишь 8%.

В материале говорится, что ключ к интеграции детей и подростков, кроме знания немецкого языка, лежит прежде всего во внешкольных занятиях и наличии друзей в стране.

Исследователи считают, что пока украинские дети чувствуют не такую прочную связь со школой, как остальные их сверстники в Германии. По их мнению, онлайн-обучение в украинской школе и обучение в классах для беженцев ухудшают ощущения с немецкой школой.

Напомним, Германия увеличит финансовую помощь Украине.