НАТО и ЕС хотят вместе защищаться от БПЛА

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Румынию. В Бухаресте он сделал громкое заявление.

Чиновник сказал: «Мы работаем очень тесно над формированием единой системы ПВО от БПЛА между НАТО и ЕС. Мы оборонительный Альянс, но должны быть готовы к любым сценариям».

В свою очередь президент Румынии Никушор Дан отметил, что новые инициативы ЕС, включая противодроновую программу, реализуются в сотрудничестве с НАТО.

Политик рассказал: «Речь идет не о конкуренции, а о взаимодополняющих программах. Они интегрированы в общий план обороны Альянса».

