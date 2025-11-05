Президент Словакии рассказал, почему его страна не отказывается от российских энергоресурсов

Словакия не отказывается от российских энергоресурсов. Позицию пояснил президент страны Петер Пеллегрини.

Он сказал: «Мы говорили об энергетической безопасности. Словакия сейчас столкнулась с серьезной проблемой, когда ее подталкивают к тому, чтобы как можно быстрее отключиться от поставок нефти и газа из России».

Добавляется: «Для Словакии это технически крайне сложно и в данный момент в краткосрочной перспективе и неосуществимо».

Ранее Фицо сделал дерзкое заявление по поводу украинских территорий.