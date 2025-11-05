Все разделы

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Минздраве рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом и COVID-19

В Минздраве рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом и COVID-19

Александр Панько
05.11.25 16:48
216
В Минздраве рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом и COVID-19

За неделю острыми респираторными вирусными инфекциями переболело почти 109 тысяч человек. Об этом сообщила прессслужба Министерства здравоохранения.

«Ситуация с заболеваемостью гриппом и COVID-19 в Украине стабильная. С 27 октября по 2 ноября гриппом, COVID-19 и другими ОРВИ переболело 108 950 человек, из них 60 515 — дети. В больницы попали 1 296 взрослых и 1 561 ребенок, все они получили необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

По данным Минздрава, на 2 ноября 43 019 украинцев уже вакцинировались против гриппа. Пациентам из групп риска рекомендована ревакцинация против COVID-19.

С начала эпидемического сезона (с 29 сентября по 2 ноября) ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 619 416 человек — это на 6,9% больше, чем в прошлом году. Из них зафиксировано 14 626 случаев COVID-19 и 60 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным COVID-19.

В Минздраве напомнили, что при появлении первых признаков заболевания необходимо обратиться к семейному врачу.

Напомним, в Киеве увеличилось число заболевших COVID-19 среди школьников.

fraza.com
