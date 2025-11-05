Премьер высказалась по поводу новой программы МВФ для Украины

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко высказалась по поводу новой программы МВФ для нашей страны. Рассказала, какой она будет.

Чиновница сказала: «Уже в ноябре мы ожидаем миссию МВФ. Надеемся на репарационный кредит в апреле. Возможно, новая программа будет в январе, и она напрямую не зависит от репарационного кредита».

Глава правительства отметила, что на заседании 24 октября Европейский совет поручил Еврокомиссии разработать предложения по финансированию нашей страны на 2026-2027-е годы, связанное с использованием замороженных российских активов.

В связи с этим Юлия Свириденко уверена, что средства все же будут нам предоставлены.

Говорится также, что средства репарационного кредита будут направлены на оборонные и бюджетные расходы, но предварительно должна быть разработана совместная конструкция с привлечением стран G7.

