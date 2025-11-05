Американцы поведали о небывалой пользе силовых тренировок

Эксперты из Института биомедицинских исследований Фралина при Технологическом институте Вирджинии в США выяснили кое-что интересное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что силовые тренировки эффективнее бега в борьбе с ожирением и диабетом второго типа.

Указывается, что влияние аэробных и силовых нагрузок сравнивали в опыте на мышах. На первом этапе грызунов кормили пищей с высоким содержанием жиров до возникновения у них ожирения и гипергликемии (избытка глюкозы в крови).

Для того чтобы провести прямое сравнение, ученые создали модель тренировок с отягощением: животные жили в клетках с утяжеленными крышками, которые нужно было поднимать, чтобы добраться до еды. Так они выполняли движения, напоминающие человеческие приседания.

При этом другая группа мышей получила доступ к беговым колесам, а мыши из контрольной группы вели малоподвижный образ жизни. В течение восьми недель американцы отслеживали массу тела, уровень сахара в крови, чувствительность к инсулину и состав тела грызунов.

В итоге выяснилось, что обе формы активности снижали количество подкожного и висцерального жира и улучшали показатели обмена глюкозы, но, в то же время, силовые тренировки обеспечили более выраженную защиту от инсулинорезистентности и помогали эффективнее регулировать уровень сахара в крови.

Сообщается: «И бег, и поднятие тяжестей уменьшают количество жира в области живота и под кожей, а также улучшают передачу сигналов инсулина в скелетных мышцах. Но полученные нами результаты представляют собой хорошую новость для людей, которые по разным причинам не могут заниматься упражнениями на выносливость – силовые тренировки не менее, а то и более эффективны в борьбе с диабетом».

